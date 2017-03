GIULIA DE LELLIS / Da Uomini e Donne alla moda: ecco dove compare il suo costume e quanto costa

Giulia De Lellis

GIULIA DE LELLIS, UOMINI E DONNE: DOVE COMPRARE IL SUO COSTUME DA BAGNO, INFO E PREZZI - Giulia De Lellis continua ad essere una delle fashion blogger più influenti in Italia. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è uscita fuori dal programma tra le braccia di Andrea Damante, il deejay veronese che si è innamorato di lei fin dal primo istante. La coppia, molto amata dai fan (i Damellis), ha riscosso immediato successo e, le luci della ribalta a distanza di un anno non si sono ancora spente. La coppia infatti, ha conquistato nuovamente i fan dopo la partecipazione di lui al Grande Fratello Vip e, lo scontro tra Asia Nuccetelli e Giulia, era diventato uno dei momenti più attesi del reality show più spiato della televisione italiana. Attualmente, la coppia potrebbe anche partecipare alla nuova edizione di Temptation Island e, in attesa di poterli rivedere di nuovo in TV, la De Lellis continua a dettare moda. L'ex corteggiatrice infatti, ha sfoggiato su Instagram un costume da bagno total black della linea Waikiki che è andato letteralmente a ruba. Proprio questa collezione, tra le altre cose è stata disegnata dai Damellis ed infatti, si chiama semplicemente "Andrea e Giulia". Il costume immediatamente sold out è stato nuovamente inserito nella collezione e, a darne notizia è stata la stessa De Lellis: “Ciao amori, oggi ho notato che il mio costume Waikiki è piaciuto molto. Dopo un’ora sold out!” ha fatto sapere su Instagram Giulia. La De Lellis ha successivamente tranquillizzato chi è rimasto senza costume: “Tranquille, tra 15 giorni sarà di nuovo disponibile nel sito online che trovate anche nel mio profilo, oltre tutto vi ricordo che domani usciranno dei nuovi modellini, buttate un occhio!!! Grazie immensamente". Per acquistare il costume da bagno di Giulia, basterà quindi collegarsi al sito e-commerce di Waikiki e, per quanto riguarda il prezzo, proprio il modello indossato da Giulia De Lellis costa 78 euro. Cliccate qui per visualizzare lo scatto su Instagram.

