GLI ABBRACCI SPEZZATI/ Su Iris il film con Penelope Cruz

Il film è in onda su Iris in prima serata

GLI ABBRACCI SPEZZATI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 23 MARZO 2017: IL CAST - Gli abbracci spezzati è il film in onda su Iris oggi, giovedì 23 marzo 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere drammatica dal titolo originale Los Abrazos rotos, prodotta in Spagna dalla casa cinematografica della El Deseo e distribuita ai botteghini e nel mercato dell’home video dalla Warner Bros per la regia del noto cineasta iberico Pedro Almodovar che si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast sono presenti Penelope Cruz, Lluis Homar, Blanca Portillo, Josè Luis Gomez e Tamar Novas. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

GLI ABBRACCI SPEZZATI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 23 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un uomo di nome Mateo Bianco (Lluis Homar) di professione regista, che a causa di un terribile incidente strale perde la vista ma nonostante ciò non si da per vinto e inizia a scrivere romanzi con il nome di Harry: ad aiutarlo è la sua amica produttrice Judit (Blanca Portillo) e da suo figlio. Un giorno però a casa di Mateo si reca un uomo di nome Ray-X (Ruben Ochandiano) che gli chiede di realizzare un film con il quale vuole distruggere l’onore e la memoria del padre, uomo ricco e sfacciato con il quale Ray-X ha un rapporto difficile. Il regista però rifiuta riconoscendochi ha davanti: il figlio di Ernesto Martel (Jose Luis Gomez). Questa vicenda fa tornare nella mente di Harry molti ricordi, tra questi la sua storia d’amore con una donna di nome Magdalena. Diego è molto curioso e spinge Harry a raccontargli tutto. La donna era la segretaria di Martel, tra i due scocca l’amore, ma Lena decide di non sposare Martel perché vuole provare a realizzare il suo sogno di diventare un’attrice. Sul set fa la conoscenza di Mateo ed è subito colpo di fulmine, purtroppo Martel scopre la relazione e inizia a usare con lei modi bruschi e violenti. La donna vive nella paura ma continua alla realizzazione del film. Quando però gli episodi di violenza si moltiplicano, Lena e Mateo decidono di scappare per vivere la loro storia d’amore in tranquillità, ma una sera, un terribile incidente sconvolge le loro vite con la morte di Lena e la perdita della vista per Mateo che decide di darsi per defunto e inizia a farsi chiamare Harry. Oramai trascorsi ben quattordici anni Judit confessa ad Harry le sue colpe in merito all’incidente per aver messo Martel sulle loro tracce, ma questo è solo l’inizio di una serie di intrecci familiari.

