Gianni Sperti Vs Paola Barale?/ Il potere delle telecamere e il business in uno strano messaggio Instagram

Gianni Sperti, Uomini e donne

Gianni Sperti Vs Paola Barale? Uno strano messaggio fa impazzire il gossip! - Gianni Sperti infervora il gossip e lancia un messaggio sui social che sembra diretto proprio a Paola Barale, la sua ex. Sappiamo bene quanto la rottura tra i due sia stata devastante per il ballerino ma sappiamo anche che dopo la showgirl e conduttrice ha trovato l'amore con Raz Degan. E Gianni Sperti? Sembra proprio che dopo Paola Barale non ci sia stato davvero niente di importante nella sua vita facendo della riservatezza il suo stemma di riconoscimento. Ultimamente, però, è cambiato qualcosa. Raz Degan è tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2017 e Alessia Marcuzzi ha insistito tanto per avere Paola Barale prima ospite in studio e poi anche in Honduras dove, tra carezze e baci, sembra proprio che il tempo si sia fermato per la ex coppia e gli spettatori che li hanno guardati con curiosità quasi morbosa. Paola Barale ha più volte ripetuto che Raz è stato il più grande amore della sua vita e questo non deve essere andato giù a Gianni Sperti che proprio qualche ora fa, su Instagram, ha pubblicato un messaggio che sembra riguardare proprio la sua ex che ha "sfruttato" il suo amore per business e sotto l'occhio delle telecamere. Tra i commenti c'è anche chi pensa che il messaggio sia rivolto alla registrazione di ieri del trono classico, ma se così non fosse? L'opinionista non ha risposto a chi gli chiedeva di essere chiaro, lo farà nelle prossime ore? In attesa di capirlo, ecco qui il suo messaggio:

LOVE IS LOVE #business @tinacipollarioriginal #giannisperti Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial) in data: 22 Mar 2017 alle ore 15:19 PDT

© Riproduzione Riservata.