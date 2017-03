HIDDEN SINGER/ Anticipazioni, Nek protagonista della serata: anche Lorella Cuccarini ospite (oggi, 23 marzo)

Nek a Hidden Singer

HIDDEN SINGER, ANTICIPAZIONI: NEK PROTAGONISTA, IN ARRIVO IL TOUR DI UNICI (OGGI, 23 MARZO 2017) - Sarà Nek il protagonista della penultima puntata di Hidden Singer Italia in programma stasera sul Nove: Federico Russo - dopo aver ospitato Gigi D’Alessio, J-Ax, Loredana Bertè e Gianna Nannini - aprirà le porte al cantante di Sassuolo, che vanta una carriera ricca di successi. Proprio l’altro giorno, Nek è intervenuto con un cinguettio: una fotografia scatta a Verona, che ha un significato ben preciso. Nel post, infatti, Nek ricorda che il Tour di Unici, il suo ultimo album, prenderà il via a partire dal prossimo 29 aprile e che il 21 maggio 2017 farà tappa proprio nel magico scenario dell’Arena scaligera. Ma anche gli impegni televisivi, nell’ultimo periodo, non hanno certo scarseggiato: Nek ha appena concluso la sua esperienza di giurato a Standing Ovation, il programma che Antonella Celtici ha presentato su Rai 1, mentre più tardi - oggi 23 marzo 2017 - sarà in scena tra la musica e il divertimento che il palco di Hidden Singer è in grado di regalare. Anche l’artista verrà sottoposto al game che giustifica il nome del programma: quale fan riuscirà a distinguere la sua voce da quella degli abilissimi imitatori?

HIDDEN SINGER, ANTICIPAZIONI: NEK PROTAGONISTA, GLI ALTRI OSPITI (OGGI, 23 MARZO 2017) - Nek non farà capolino da solo sul palco di Hidden Singer stasera: tre i nomi che sono pronti ad accompagnare l’artista. Il primo è quello di Lorella Cuccarini, celebre showgirl e conduttrice che qualche tempo fa è tornata in televisione al fianco di Heather Parisi, in Nemicamatissima. Gli appuntamenti risalgono in realtà allo scorso dicembre 2016, ma la fiamma del botta e rimasta tra le due continua ad essere alimentata e di conseguenza, a rimanere accesa. Come interverrà al fianco di Nek sul palco guidato da Federico Russo? Insieme a Lorella Cuccarini, pronti a fare capolino ci saranno anche il musicista Luca Chiaravalli, che ha spesso collaborato con il cantante di Sassuolo, e l’ex calciatore - ora dirigente sportivo - Luca Toni. Curiosi?

