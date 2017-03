IL PIANISTA/ Su Rete 4 il film con Adrien Brody e Thomas Kretschmann

Il film è in onda su Rete 4 in seconda serata

IL PIANISTA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 23 MARZO 2017: IL CAST - Il pianista è il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 23 marzo 2017 alle ore 23.35. Una pellicola di genere drammatica del 2002 diretta da Roman Polanski (Rosemary's baby, Chinatown, Carnage) ed interpretata da Adrien Brody (King Kong, Grand Budapest Hotel, Manhattan night), Thomas Kretschmann (Avengers - Age of Ultron, Hitman - Agent 47, Resident Evil Apocalypse) e Frank Finlay (Milady, I tre moschettieri, Space vampires). Il film narra la vera storia del pianista polacco Wladyslaw Szpilman, dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale all'invasione di Varsavia e della Polonia da parte dei tedeschi, fino alla liberazione della città da parte dell'Armata Rossa. Szpilman, sopravvissuto alla guerra, ha pubblicato la sua autobiografia nel 1946, senza ottenere particolare successo. Questa verrà però ristampata dal figlio nel 1998, e da quest'ultima edizione Roman Polanski prenderà ispirazione per il suo film. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL PIANISTA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 23 MARZO 2017: LA TRAMA - Varsavia, settembre 1939. Il Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody) sta eseguendo un notturno di Chopin alla radio, quando viene interrotto da una serie di esplosioni. Questo segna l'inizio dell'invasione della Polonia da parte della Germania. Immediatamente i conquistatori emettono ordinanze molto restrittive per tutta la popolazione, ed in particolare per gli ebrei fra cui Wladyslaw, che vive in città con la famiglia. Ben presto tutti gli ebrei di Varsavia vengono costretti a confluire nel ghetto, dove li attende una vita fatta di miseria, torture fisiche e psicologiche e di morte per stenti. Il peggio però deve ancora arrivare perchè, dopo avere assistito a scene di violenza agghiaccianti, la famiglia Szpilman viene avviata alla deportazione. Solo Wladyslaw si salva, per l'intervento di un gendarme polacco. Il pianista però è ben lungi dallì'essere salvo, perchè la vita nel ghetto è ancora terribile e i tedeschi controllano la città con un pugno di ferro che sembra impossibile da spezzare.

