IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata spagnola 24 marzo: Emilia denuncia Donna Francisca?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 24 MARZO: EMILIA DENUNCIA DONNA FRANCISCA - Sarà un finale di settimana con il botto quello che attenderà i telespettatori de Il Segreto, chiamati a fare i conti con l'aspra ostilità tra Emilia e Donna Francisca. Il ritrovamento di Raimundo ancora in vita non basterà per placare i sospetti della moglie di Alfonso, convinta che dietro l'attentato della chiesa ci sia stata la Montenegro. Ad aumentare tali timori, arriveranno anche i consigli del dottor Zabaleta che le dirà di prendersi cura in prima persona del padre convalescente, che alla villa non sarebbe al sicuro. Ed infatti, quando la Montenegro chiederà di occuparsi del compagno, Emilia rifiuterà senza esitazione, dichiarandole che d'ora in avanti dovrà restare lontana da Raimundo. A confermare tale convinzione arriverà anche un gesto plateale della madre di Maria che deciderà di denunciare l'odiata Francisca per tentato omicidio. Sarà lei a finire nei guai, per l'attentato organizzato da Cristobal?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 24 MARZO: MATIAS AMA ANCORA BEATRIZ! - Non ci saranno dubbi riguardo i sentimenti di Matias nei confronti di Beatriz. Nella puntata spagnola de Il Segreto di domani, infatti, il figlio di Emilia e Alfonso sarà ancora molto deluso per come è finita con la giovane Dos Casas: sebbene sia stato lui a chiudere la relazione, da allora non è mai riuscito a dimenticarla, tanto da non avere affatto gradito l'uscita di Beatriz con un amico per andare al cinema. La questione causerà grande tristezza in Matias, che si sfogherà bevendo qualche bicchiere di troppo e facendo inevitabilmente preoccupare i suoi genitori. Ad Emilia e Alfonso, infatti, basterà guardare in volto il ragazzo per rendersi conto di quanto siano ancora forti i suoi sentimenti. A nulla dunque servirà il tentativo di Marcela, con la quale Matias ha già scambiato un bacio, di avvicinarsi a lui. In cambio Matias sarà pronto solo a darle amicizia...

