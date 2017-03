IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Raimundo è vivo, ma ancora in grave pericolo

Il Segreto

Il Segreto, anticipazioni puntata 23 marzo: Carmelo, una nuova occasione per conquistare il cuore di Mencia - Si è conclusa ieri la maxi puntata in prima serata de Il Segreto, nel corso della quale Francisca Montenegro e Severo Santacruz sono stati i protagonisti di una nuova vicenda destinata a riaccendere le vecchie tensioni delle due famiglie. Severo ha teso una trappola alla matrona per esortarla a lasciar perdere ogni tentativo di intromissione nella sua nuova iniziativa di beneficenza, ma Francisca, messa alle strette, ha giurato vendetta per l'affronto subìto. Guai in arrivo per Matias, che abilmente manipolato da Rafaela continua a subire il suo fascino senza trovare una via d'uscita. Raimundo, dopo aver intuito ciò che si cela dietro al malessere di suo nipote, ha cercato di esortarlo a mettere da parte ogni interesse nei confronti della nuova arrivata, ma Matias, irritato da questo consiglio così spietato, ha scelto di proseguire per la propria strada, continuando a credere nella buona fede di Rafaela. La misteriosa ragazza, però, continua a influenzare anche la vita del povero Ramiro, che affascinato dalla sua presenza le ha chiesto di uscire allo scoperto. A Puente Viejo, intanto, è nato un nuovo amore, quello fra Carmelo e Mencia, anche se l'illustratrice, in procinto di partire per La Puebla, non sembra intenzionata a dare un seguito a questa promettente love story. Il braccio destro di Severo Santacruz, dopo un corteggiamento spietato, ha scelto di tagliare la testa al toro baciando la sua amata in maniera appassionata, ma Mencia non è riuscita a mettere da parte i suoi timori neanche di fronte a questo gesto così plateale. Carmelo, che ha visto in lei la persona con la quale condividere il resto della sua vita, accetterà di perderla per sempre? Le anticipazioni per la puntata di oggi, giovedì 23 marzo, rivelano che Carmelo farà di tutto per convincere Mencia a cambiare i suoi propositi e per farlo si recherà alla fermata della corriera, dove metterà in scena l'ultimo atto per conquistare il suo cuore una volta per tutte. Ci riuscirà? (Agg. di Fabiola Iuliano)

Il Segreto, anticipazioni puntata spagnola 23 marzo: Raimundo è ancora in pericolo - Cattive notizie verranno date ai telespettatori de Il Segreto che domani seguiranno la puntata in onda in Spagna. Il ritrovamento di Raimundo, sotto le macerie della chiesa nella quale avrebbe dovuto sposare Francisca, non coinciderà affatto con la sua guarigione. Al contrario, le sue condizioni di salute appariranno molto critiche come dichiarato dallo stesso dottor Zabaleta: una brutta frattura alla testa darà poche speranze di vita al padre di Emilia. Quest'ultima verrà informata da Donna Francisca della novità ma metterà fin da subito le cose in chiaro con la matrona: Raimundo non tornerà alla villa per essere curato, sarà invece lei stessa ad occuparsi del padre d'ora in avanti. E' inutile aggiungere che Donna Francisca non sarà affatto d'accordo, chi delle due avrà la meglio? Nel frattempo, la notizia dello stato di Raimundo giungerà anche alla Miel Amarga: se Carmelo tirerà un respiro di sollievo, felice per non aver perso il caro amico, non si potrà dire la stessa cosa da parte di Cristobal, furioso come non mai. Tornerà all'attacco per porre fine a quanto da lui cominciato?

