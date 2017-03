Iginio Massari / Dolci e giudizi al veleno per i vip! (Celebrity Masterchef, oggi 23 marzo)

Iginio Massari

IGINIO MASSARI, OSPITE DEL TALENT COOK SHOW DI SKY UNO (CELEBRITY MASTERCHEF, OGGI 23 MARZO) - Iginio Massari sarà presente come ospite alla nuova puntata di Celebrity Masterchef insieme ad un altro guru della cucina: Daniel Facen, in questo caso lo chef è specializzato in cucina molecolare. Dopo un testa a testa nella sfida di Facen, la squadra più debole dovrà vedersela con i macaron, dolci molto semplici alla vista, ma molto complicati da realizzare. La preparazione degli stessi sarà monitorata proprio da Massari. Il background del Maestro di pasticceria è interessante. Classe 1942, Iginio Massari nasce praticamente in cucina. Il padre è un direttore di mensa, mentre la madre è una cuoca. Da adolescente lavora in un panificio di Brescia ed è da qui che decide di occuparsi delle dolcezze in cucina. Seguito in Svizzera dal maestro Claude Gerber, torna in Italia ed entra nella celebre azienda Bauli. Qui diventa responsabile della innovazione qualitativa, mentre presso l'azienda Star diventa dirigente tecnico del settore artigianale e industriale. Solo nel 1971 la moglie gli consiglia di aprire una pasticceria tutta sua ed è così che nasce la celeberrima Veneto, a Brescia. Prima pasticceria nella guida Gambero Rosso dal 2011 al 2015, è sicuramente uno dei luoghi in cui fare una tappa se si capita nella città lombarda. Come ospite di Masterchef, Massari ha partecipato alla trasmissione a partire dalla seconda edizione, mettendo a dura prova i concorrenti amatoriali durante i test di pasticceria. Noto in televisione anche per il programma Il più grande pasticcere, saprà sicuramente farsi notare con i vip alle prese con i loro esperimenti culinari.

Celebrity Masterchef vede sempre in giuria Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, che si occuperanno di assaggiare i piatti dei concorrenti rimasti in gara: Antonio Capitani, Filippo Magnini, Maria Grazia Cucinotta, Marisa Passera, Elena Di Cioccio, Mara Maionchi, Alex Britti, Roberta Capua e Nesli.

