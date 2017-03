Isola dei Famosi 2017/ Ed. 12 news: Samantha De Grenet in nomination, la regina rischia l'esilio

Isola dei Famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI, ED. 12 NEWS: SAMANTHA DE GRENET IN NOMINATION, LA REGINA RISCHIA L'ESILIO - I protagonisti dell'Isola dei Famosi 2017 danno il via a una nuova settimana piena di avventure, alla luce della nuova alleanza instaurata da Nancy Coppola, Malena, Simone Susinna e il naufrago solitario Raz Degan. Nel corso delle ore notturne, infatti, i concorrenti hanno avuto modo di condividere un pesce pescato proprio dal regista israeliano, un gesto apparentemente semplice ma che alla luce delle ultime settimane sembra avere dell'incredibile. Assenti a questo lauto banchetto, Samantha De Grenet e Giulio Base, che deposte le armi assistono inermi al crollo definitivo del loro impero. Poco dopo, Raz Degan ha portato in dono ai naufraghi un nuovo pesce, ma a sorprendere tutti è stata la sua singolare richiesta: quella di mangiare di fronte al duo dei regnanti ormai spodestati. Fine dei giochi per la coppia? Sembrerebbe proprio di sì, soprattutto perché martedì prossimo un concorrente fra Samantha De Grenet, Giulio Base e Malena dovrà dire addio per sempre alle bianche spiagge dell'Honduras e al premio previsto per la vittoria finale. Naturalmente, il pubblico sui social si è già schierato a sfavore della "regina" e del suo braccio destro, entrambi candidati alla prossima eliminazione. "Ormai il tuo regno è caduto Samantha! Fuori", "Mandiamo Samantha a casa!! Non disperdiamo i voti! #Fuorisamantha", "Una persona arrogante e presuntuosa come te, nella vita di tutti I giorni la escluderei a priori dalle mie amicizie", scrivono infatti sui social i fan di Raz Degan. Dopo essere stata spodestata dai suoi fedeli sudditi, Samantha De Grenet rischia l'esilio?

