Isola dei Famosi 2017 / Vladimir Luxuria svela il possibile vincitore e parla dello 'scontro' con Ceccherini

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria svela il possibile vincitore e svela cos'è accaduto in studio con Ceccherini - Siamo ad un passo dalla finale dell'Isola dei Famosi, che si terrà il 12 aprile, e Vladimir Luxuria è pronta a dare qualche piccola anticipazione sul possibile vincitore. Intervistata da Today, l'opinionista del reality show isolano è sicura che "Vince Raz, ma tutto è possibile. Basta uno screzio o un gesto forte, tutto può ribaltarsi fino alla fine". È Degan il naufrago che sembra essere più vicino alla vittoria, ma per la Luxuria anche la De Grenet è motlo forte e potrebbe essere una possibile rivale per la finale. Intanto, con un passo indietro, si affronta una vicenda della quale si è molto parlato in questi ultimi giorni, ovvero l'assenza di Massimo Ceccherini nel corso dell'ultima diretta a causa di uno screzio con la produzione. Interpellata dal noto portale, Luxuria svela cos'è davvero accaduto: "So che voleva fare uno sketch vestito da donna, tipo Ezio Greggio e Iacchetti dalla De Filippi. Sicuramente divertente, ma non adatto al tipo di programma. Noi dobbiamo preoccuparci dei naufraghi rimasti. Ceccherini ha già avuto un privilegio, essere invitato in trasmissione nonostante si è ritirato. Ma dalla mano volere il braccio...".

Vladimir Luxuria parla degli ascolti dell'Isola dei Famosi e non solo: tutte le anticipazioni - Molti anche i momenti emozionanti vissuti nel corso di quest'Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria confessa che quelli che le sono rimasti maggiormente nel cuore sono: "Gli incontri con i parenti mi emozionano sempre. Martedì il momento con la mamma di Malena è stato toccante, ma anche il coming out di Eva Grimaldi è stato bellissimo. Sta insieme a Imma Battaglia da 7 anni, finalmente si è tolta un fardello". Confessa al contempo che ci sono state alcune cose che non ha affatto apprezzato come le strategie messe in atto per le nomination che non sempre sono state spontanee. La Luxuria ci tiene a smentire le voci sugli ascolti andati male - "È andata benissimo e siamo molto contenti" - dichiara infatti nell'intervista a Today e forse anche grazie a personaggi forti come Raz Degan che si è rivelato la vera carta vincente di questa edizione.

