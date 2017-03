JACK HUNTER E LA TOMBA DI AKHENATON/ Su Cielo il film con Ivan Sergei

Il film è in onda su Cielo in prima serata

JACK HUNTER E LA TOMBA DI AKHENATON, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 23 MARZO 2017: IL CAST - Jack Hunter e la tomba di Akhenaton è il film in onda su Cielo oggi, giovedì 23 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola per la tv di genere avventurosa che è stata diretta nel 2008 da Terry Cunningham (The descent - Al centro della Terra, Virtual storm - Tempesta virtuale, Innamorarsi a Valentine) ed interpretata da Ivan Sergei (Fatal Instinct, Il marchio dell'inganno, Domeniche da Tiffany), Joanne Kelly (Closet monster, Diamonds, Solar attack) e Thure Riefenstein (Inga Lindstrom - Innamorarsi ancora, La cortigiana, World on fire). Jack Hunter è una miniserie composta da 3 film per la tv. Il personaggio di Jack Hunter è uno dei molti archeologi e avventurieri che popolano il mondo dei film, delle serie tv (come Relic Hunter), dei videogiochi (basti pensare a Lara Croft, eroina di Tomb Raider) e dei fumetti (il più noto dei quali è probabilmente l'italiano Martin Mystere, creato da Alfredo Castelli bnel 1982 per la Sergio Bonelli Editore). Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

JACK HUNTER E LA TOMBA DI AKHENATON, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 23 MARZO 2017: LA TRAMA - Nel primo episodio Jack (Ivan Sergei) è un giovane archeologo che rifiuta di aiutare il suo vecchio mentore, il professor Frederic Shaffer, a recuperare il tesoro perduto di Ugarit. Quando il professore viene ucciso, però, Jack corre a Damasco per indagare. In questo secondo capitolo Jack è ancora alla ricerca del tesoro di Ugarit, ma scopre, in una base statunitense in Turchia, che la mafia russa sta per mettere le mani sulla Stella del Cielo, un antico e potentissimo manufatto. Per scongiurare l'eventualità che la Stella cada nelle mani della mafia Jack parte alla volta del Cairo, convinto che il manufatto sia sepolto nella tomba del faraone Akhenaton. Lì troverà il ministro siriano Nadja Ramadan (Joanne Kelly) e il tassista Tariq (Mario Naim Bassil), pronti di nuovo a dargli una mano quando le cose si metteranno male. La trama della miniserie si conclude nel terzo capitolo, in cui Jack deve sottrarre la Stella del Cielo al controllo della mafia russa. Nel farlo avrà anche l'occasione di chiarire il mistero dell'omicidio del professor Shaffer, chiudendo tutte le trame rimaste in sospeso fin dal primo capitolo.

