KNOCK KNOCK/ Su Canale 5 il film con Ana de Armas e Keanu Reeves

Il film è in onda su Canale 5 in prima serata

KNOCK KNOCK, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 23 MARZO 2017: IL CAST - Knock Knock è il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 23 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere thriller del 2015 diretta, co-sceneggiata e prodotta da Eli Roth (Cabin fever, Hostel, The green inferno) ed interpretata da Ana de Armas (Trafficanti, Daughter of God, Hands of stone), Keanu Reeves (la trilogia di Matrix, Point break - Punto di rottura, Constantine) e Lorenza Izzo (Aftershock, The stranger, Sex Ed). Il film è il remake di Death Game, una pellicola diretta nel 1977 da Peter S. Traynor. La trama di base rimane esattamente la stessa, con minimi aggiustamenti ed aggiornamenti. Knock Knock è stato presentato in anteprima al Sundace Film Festival del 2015. L'uscita italiana, prevista per la fine del 2015, venne poi posticipata al marzo 2016, quando il film era già presente sulla piattaforma Infinity Tv e nella programmazione di Mediaset Premium. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

KNOCK KNOCK, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 23 MARZO 2017: LA TRAMA - Evan Webber (Keanu Reeves) è un architetto di successo che rimane solo a casa durante la Festa del Papà, mentre moglie e figli stanno trascorrendo una giornata in spiaggia. Alla sera si scatena un temporale, e a casa di Evan, che sta lavorando da solo ad un progetto, si presentano due giovani appiedate: Genesis (Lorenza Izzo) e Bel (Ana de Armas). Le due ragazze si stanno recando ad una festa, ma hanno smarrito la strada. Evan chiama loro un taxi, ma ci vorranno 45 minuti perchè arrivi. Durante l'attesa, Genesis e Bel spiegano a Evan che sono due assistenti di volo e hanno scommesso di fare sesso con un uomo ad ogni destinazione che raggiungono in volo. Quando arriva il taxi, Evan le trova nude in bagno, e si lascia sedurre da entrambe. La mattina dopo, Evan si svegli a e ritrova le due ragazze che stanno tranquillamente facendo colazione e non hanno nessuna intenzione di andarsene. Quando Evan le minaccia, Bel e Genesis confessano di essere minorenni, e che quindi lo hanno in pugno. L'architetto riesce a convincerle ad andarsene, ma poco dopo le due ritornano e lo tramortiscono. Ora Evan è prigioniero delle ragazze che hanno una visione sadica del sesso, che rischia di sfociare nella vera e propria tortura.

© Riproduzione Riservata.