L'intervista di Maurizio Costanzo Francesco Totti

L’INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO, FRANCESCO TOTTI OSPITE DELL’ULTIMA PUNTATA (OGGI, 23 MARZO 2017) - Sarà il Capitano a chiudere la seconda edizione de L’Intervista di Maurizio Costanzo, l’ormai celebre talk one-to-one che Maurizio Costanzo guida al giovedì, in seconda serata Canale 5. Il campione della Roma Francesco Totti sarà pronto a svelarsi sotto il punto di vista professionale, ma anche privato. Confesserà per esempio di aver pensato - insieme alla moglie Ilary Blasi - ad un quarto figlio, per allargare la famiglia: “Ce lo ha chiesto Cristian, vuole un altro maschio”, ammetterà Totti nel salotto di Maurizio Costanzo. Il calciatore si soffermerà anche sul suo futuro e su quello della sua squadra: non esclude, tra un anno, di poter essere ancora suoi campi a giocare, o in dirigenza, “oppure potrei decidere di fare il procuratore e cercare nuovi campioni, un po’ di esperienza nel calcio ce l’ho”. I tifosi, naturalmente, scalpitano nell’attesa di ritrovarlo sul piccolo schermo dopo la sua splendida (e divertentissima) partecipazione al Festival di Sanremo 2017, e anche l’incursione a sorpresa nella casa della prima edizione del Grande Fratello Vip qualche mese fa: Totti risponderà anche una domanda molto particolare: che cosa ne pensa di condurre un programma insieme alla moglie? Per scoprire tutto quello che racconterà, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 alle 23.30 circa.

© Riproduzione Riservata.