LA CURA DEL BENESSERE/ Da oggi al cinema il film horror diretto da Gore Verbinski (23 marzo 2017)

La cura del benessere, Immagine presa dal web

LA CURA DEL BENESSERE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (23 marzo 2017) - Gore Verbinski firma un nuovo thriller horror, La cura del benessere, nelle sale italiane da oggi, giovedì 23 marzo. Dopo The Ring, l'eclettico regista si mette alla prova con un nuovo horror, che vede nel cast Jason Isaacs, Dane De Haan e Mia Goth.

LA CURA DEL BENESSERE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (23 marzo 2017) - Lockhart (Dane DeHaan) giunge in un centro benessere fra le Alpi per ritrovare il ceto della sua società, Pembroke, che non vuole più ritornare a lavoro. Ma purtroppo le cose non andranno come dovrebbero e anche Lockhart rimarrà intrappolato nella spa. Gli scenari svizzeri diventano immediatamente claustrofobici e distorcenti della realtà, e il protagonista si ritroverà a dubitare della sua stessa sanità mentale. In seguito ad un incidente stradale, finirà lui stesso ad essere paziente della clinica, che più che curarlo, vorrà condurre esperimenti su di lui.

LA CURA DEL BENESSERE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURISOITA'(23 marzo 2017) - Il thriller dal ritmo ferrato e avvincente e con una fotografia d'autore a cura di Bojan Bazelli (Burlesque, Hairspray, The Ring) che conferisce un aspetto dark a tutto il film. La gran parte delle riprese è stata girata in Germania, presso l'antico castello di Hohenzollern, vicino alla città di Stoccarda, un castello di epoca medievale, meta turistica da viaggiatori di ogni parte del mondo. Atmosfere gotiche, dialoghi brillanti, per un film che porta la firma di uno dei registi di maggior successo, si pensi ai suoi film I pirati dei caraibi o The Ring. La 20th Century Fox per promuovere La cura del benessere, ha diffuso prima una serie di notizie false da piattaforme create ad hoc come il NY Morning Post, l'Indianapolis Gazette e il Salt Lake City Guardian, e poi ha trasmesso il trailer proprio durante il Superbowl, per catturare il maggior numero di spettatori possibili. Le notizie false vertevano sui temi più disparati, come l'adesione di Lady Gaga alla religione musulmana, o l'incontro tra Putin e Trump in una spa. Questa iniziativa di marketing ha provocato non poche polemiche, a causa della già difficile situazione della veridicità delle informazioni presenti in rete. Tuttavia, proprio anche grazie a questo, La cura del benessere ha già catturato l'attenzione del pubblico, che aspetta ansioso di vederlo nelle sale.

