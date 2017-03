LA PORTA ROSSA / Ultima puntata: emerge la verità, ci sarà la seconda stagione?

Rai Due

LA PORTA ROSSA, COMMENTO ULTIMA PUNTATA: EMERGE LA VERITA', CI SARA' LA SECONDA STAGIONE? - Tutti i misteri vengono risolti nell'ultima puntata de La Porta Rossa. Il Commissario Cogliastro scopre cosa è realmente accaduto nella notte in cui ha perso la vita. Sospetti, clamorose rivelazioni e colpi di scena: l'episodio conclusivo della season ha tenuto tutti i fan in ansia fino alla fine. Anna è stata coinvolta in una sparatoria, Piras ha chiesto scusa per le sue scelte azzardate e Paoletto ha avuto un confronto liberatorio in ospedale con Rambelli. Gli appassioanti si chiedono se La Porta Rossa proseguirà con una seconda stagione e le notizie in tal senso sono incoraggianti. Lo stesso Lino Guanciale, prima della messa in onda dell'ultimo episodio, ha detto che La Porta Rossa 2 si farà. D'altra parte la storia del Commissario ha coinvolto fin dagli inizi, con degli ascolti eccezionali. E poi la frase conclusiva del nostro protagonista sembra aprire ulteriori spiragli: "Non esiste mai una fine".

© Riproduzione Riservata.