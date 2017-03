LO SCHERZO PERFETTO/ Terza puntata, diretta e vincitore: chi sarà Gene Gnocchi stasera? (oggi, 23 marzo 2017)

Lo scherzo perfetto

LO SCHERZO PERFETTO, TERZA PUNTATA: CHI INTERPRETERÀ GENE GNOCCHI? (OGGI, 23 MARZO 2017) - Lo caccia allo ‘scherzatore’ perfetto continua: oggi, giovedì 23 marzo 2017, Italia 1 manderà in onda il terzo appuntamento insieme a Lo scherzo perfetto, guidato da Teo Mammucari. Scherzi cattivi o più magnanimi nei conforti della malcapitata vittima saranno ancora una volta l’ingrediente principale. Al fianco del presentatore, come le settimane passate, ci sarà una giuria attenta e divertentissima, composta da Alessia Macari e Gene Gnocchi: il pubblico affezionato ha ormai compreso che, passo dopo passo, Gnocchi ha intenzione di sfoderare alcune fantastiche imitazioni (accurate, con tanto di trucco e parrucco) di altri celebri giudici di talent. Il primo a finire nel mirino è stato Manuel Agnelli - Genuel - e il secondo, invece, Fedez (Genez). Raccontandosi in esclusiva sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, Gnocchi ha confessato che vedremo anche Gevacciuolo (Cannavacciuolo) e Gnorgan (Morgan). Gene attinge dunque da X Factor e MasterChef, continuando a regalare le sue perle: di chi prenderà i panni in prime time?

LO SCHERZO PERFETTO, TERZA PUNTATA: SCENDONO GLI ASCOLTI (OGGI, 23 MARZO 2017) - Scendono gli ascolti de Lo scherzo perfetto, il nuovo programma lanciato da Italia 1. La premessa da fare è che la concorrenza, al giovedì, è ricca e spietata: Sorelle, la fiction di Rai 1, in soli due appuntamenti (il terzo è in programma stasera) si è già imposta come un prodotto in grado di macinare numeri eccellenti, ma anche le altre reti non regaleranno nulla. La7, Rai 3 e Rai 2 schierano l’informazione di Piazzapulita, Mi manda RaiTre e Nemo - Nessuno escluso, mentre il Nove controbatte con Hidden Singer. La prima puntata aveva registrato uno share maggiore del 9%, ma la settimana i numeri sono scesi al 7.69% con 1 milione e mezzo di telespettatori. Quale sarà il verdetto della terza serata?

