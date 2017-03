LUCA ONESTINI E MARCO CARTASEGNA / Uomini e Donne: rissa sfiorata per “colpa” di Soleil, volano parole grosse

Uomini e Donne, trono classico

MARCO CARTASEGNA E LUCA ONESTINI: I TRONISTI SFIORANO LA RISSA, ECCO COSA È SUCCESSO - Ieri pomeriggio presso gli Studi Elios di Roma, i quattro nuovi tronisti del trono classico di Uomini e Donne si sono nuovamente riuniti per la nuova registrazione: cosa è successo? Il VicoloDelleNews, con le sue "bat-talpe", ha prontamente proposto online un racconto dettagliato di ciò che hanno regalato le dinamiche giovani con protagonisti Luca Onestini, Desirèe Popper, Marco Cartasegna e Rosa Perrotta. La puntata registrata poche ore fa, ha regalato al pubblico numerosi retroscena e sconti in quanto, è ben chiaro il dualismo Luca-Marco e Rosa-Desirèe. Durante la registrazione, ciò che è saltato più all'occhio è la chiara chimica che lega Onestini alla sua corteggiatrice Soleil Sorge: sarà lei la scelta? A quanto pare i giochi sembrano ormai fatti e Giulia, attualmente, è tornata ad avere pochissime speranze. Proprio Soleil infatti, è stata al centro della nuova registrazione e, dopo l'esterna con Luca Onestini è arrivato anche il nuovo appassionante bacio. Marco Cartasegna invece, ha provato a confrontarsi con la giovane affermando di esserci rimasto male. La Sorge, di contro, ha specificato di provare nei confronti di Luca una certa ed indiscutibile chimica che per Marco sembra proprio non sentire. In studio però, non sono mancati gli scontri verbali tra i tronisti e, proprio il Cartasegna, ha più volte apostrofato il rivale con l'appellativo di "coglion*". Gli animi in studio si sono notevolmente riscaldati fino a sfiorare la rissa che però è stata evitata da Luca che ha chiesto anche l'intervento in studio da parte di Maria De Filippi. La conduttrice infatti, ha esortato il tronista a non cogliere le provocazioni, anche di fronte ad una serie di "scemo" chiaramente pronunciati nel tentativo di infiammare ancor di più gli animi già tormentati. Il “motivo del contendere”, senza ombra di dubbio ha un chiaro nome: Soleil Sorge.

