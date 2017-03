MARA MAIONCHI/ La mattatrice del cooking talent (Celebrity MasterChef, oggi 23 marzo)

Mara Maionchi

MARA MAIONCHI, MATTATRICE AL COOKING TALENT (CELEBRITY MASTERCHEF, PUNTATA 23 MARZO) - Mara Maionchi è stata la protagonista indiscussa della prima puntata di Celebrity MasterChef, la versione vip del talent culinario più famoso della tv. La Maionchi si è subito contraddistinta per il suo atteggiamento sopra le righe, il suo carattere forte e il linguaggio assasi colorito ed ha avuto a che dire anche con i giudici Bruno Barbieri e Joe Bastianich. Infatti, il primo ha criticato la Maionchi intenta a preparare una frittata di carne. Ha trovato la sua scelta assai discutibile, invitandola a non cucinare il cosiddetto "mappazzone". In seguito, la discografica più famoso del mondo dello spettacolo ha avuto bisogno di Alex Britti per spegnere i fuochi della cucina. La Maionchi ha rilasciato un'intervista anche a Il Giornale in cui ha parlato di Celebrity MasterChef come di un'esperienza faticosa e bella. La sua cucina è evoluta e classica, da mamma, anche se è allergica ai funghi. Inoltre, ha affermato di voler tornare a condurre StraFactor, magari insieme ad Elio. Prima, però, la rivedremo tra i fornelli di Celebrity MasterChef, dal momento che stasera - giovedì 23 marzo - dal momento che andrà in scena la seconda puntata. Come se la caverà? Riuscirà a non essere eliminata?

MARA MAIONCHI, LA SCHEDA DELLA DISCOGRAFICA DEL COOKING TALENT (CELEBRITY MASTERCHEF, PUNTATA 23 MARZO) - Mara Maionchi è una produttrice discografica e personaggio televisivo italiano. Nasce nel 1941 e la sua grande occasione arriva nel 1967, quando dopo a ver letto un'inserzione entra a far parte dell'Ariston Record. Nel 1983 entra nella Fonit-Cetra da dove lancia famosi artisti come Renzo Arbore, Mango e Vasco Rossi. Negli anni 2000 ha iniziato una florida stagione di successi anche grazie a Tiziano Ferro e nel 2006 fonda insieme al marito Non ho l'età. Nel 2008 diventa giudice di X Factor dove resta per quattro edizione, affiancando, tra gli altri, Morgan, Simona Ventura, Elio, Anna Tatangelo e Claudia Mori. È sposata con Alberto Salerno e ha due figlie: Camilla e Giulia.

