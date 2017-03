MARIA GRAZIA CUCINOTTA/Il suo ingrediente è la semplicità (Celebrity Masterchef, oggi 23 marzo)

Maria Grazia Cucinotta foto

MARIA GRAZIA CUCINOTTA, IL SUO INGREDIENTE E' LA SEMPLICITA' (CELEBRITY MASTERCHEF, OGGI 23 MARZO) - Anche l'attrice e produttrice Maria Grazia Cucinotta è tra i dodici partecipanti vip a Celebrity Masterchef, in onda ogni giovedì su Sky Uno. La donna ha confessato di aver imparato a cucinare dalla madre anche se ammette di non considerarsi una cuoca brava. "Cucino quello che mi ha insegnato lei e rubando ispirazione dai posti che vedo nel mondo" ha rivelato la Cucinotta nell'intervista ufficiale del reality. Ammette di aver pensato molto se partecipare o meno al programma, sua figlia le ha chiesto di accettare ma, come dice a Vanity Fair, anche il fatto che il premio venga devoluto in beneficienza. Teme il giudizio di Cannavaciulo, suo conterraneo ma anche di aver paura di preparare un piatto mai fatto prima. Molti, secondo l'attrice, saranno sorpresi nel vederla in questa veste ma ammette di considerare sexy il cucinare anche se il suo ingrediente è la semplicità.

MARIA GRAZIA CUCINOTTA, LA SUA ANSIA PER LA SFIDA (CELEBRITY MASTERCHEF, OGGI 23 MARZO) - Maria Grazia Cucinotta ha rilasciato di recente un'intervista a Vanity Fair in cui ha detto come all'inizio gli autori le avessero prospettato Celebrity Masterchef come un'avventura totalmente diversa rispetto a quella che poi si è rivelata. Le avevano detto che sarebbe sto uno show divertente, invece si è trasformata in una vera e propria gara procurandole tantissima ansia, sopratutto per il fatto di dover conciliare anche impegni presi in precedenza. Questo, però, ha avuto dei lati positivi visto che ha trovato l'ispirazione per scrivere un film sul mondo dei talent show visto dagli occhi dei concorrenti. Ha parlato n anche di quali siano i suoi piatti preferiti, non rinuncerebbe mai alla pasta con le melanzane e cucinare per lei vuol dire rilassarsi.

