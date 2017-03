MARISA PASSERA/In cucina, il minimalismo non le appartiene (Celebrity Masterchef, oggi 23 marzo)

Celebrity Masterchef

MARISA PASSERA: "LA MIA OSSESSIONE PER LA CUCINA" (CELEBRITY MASTERCHEF, OGGI 23 MARZO) - Marisa Passera, conduttrice di The Real su Tv8 e famosa voce della radio, è una delle 12 partecipanti a Celebrity Masterchef, il talent show culinario versione vip in onda su Sky Uno. La donna ha rilasciato la canonica intervista di presentazione per il programma e ha detto come lei sia ossessionata dalla cucina. Scherzando, ha affermato di andare a letto pensando a cosa mangiare il giorno dopo e così via. "La cucina è un modo per ricevere e dare amore. Sono cresciuta in una famiglia con nonne mostruose in questo campo e quando mia madre se ne è allontanata io mi sonoi avvicinata ai fornelli" ha detto la conduttrice. Ha rivelato come ami sperimentare più che altro perché dimentica spesso qualche ingrediente mentre cucina e quindi deve sapersi adattare. "Alla fine il risultato è buono". E' interessata alla presentazione estetica dei piatti e non si definisce minimalista. La sua cucina è sperimentale ma tutt'altro che Light e da grande fans di Masterchef si augura di arrivare in finale. Ha affermato di aver ricevuto tanti complimenti dai giudici ma anche molte critiche.

MARISA PASSERA, LA SCHEDA DELLA CONDUTTRICE RADIOFONICA (CELEBRITY MASTERCHEF, OGGI 23 MARZO) - Marisa Passera ha ottenuto grande successo al timone della trasmissione di Radio Deejay Via Massena, che conduce dal 2013. In The Real, che conduce da febbraio insieme a Filippa Lagerback, Barbara Tabita, Ambra Romani e Daniela Collu ha portato la sua innata comicità e freschezza. La sua carriera è iniziata nel 2000 quando inizia a condurre GAP su Rai 3 per poi passare a Fratelli D'Italia su Stream. Nella stagione 2004/2005 è nel cast di Cronache Marziane su Italia 1 e ottiene la popolarità al fianco di Victoria Cabello prima in Very Victoria su MTV e poi nel 2007 in Victor Victoria. Marisa Passera è sicuramente a proprio agio nel mondo televisivo e questa, oltre alla sua proverbiale passione per la cucina, le ha dato la marcia in più per partecipare a Celebrity Masterchef, una vera e propria Armata Brancaleone stando alle sue parole.

