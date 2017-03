MI MANDA RAI TRE/ Anticipazioni puntata 23 marzo 2017: città pericolose per le donne e bonus mamme

Mi manda Rai Tre

MI MANDA RAI TRE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 MARZO 2017 - È una puntata incentrata sulle donne quella di Mi manda Rai Tre che andrà in onda questa sera, giovedì 23 marzo 2017, alle 21.15 su Rai Tre. In questo appuntamento con il programma condotto da Salvo Sottile si cercherà di capire quanto è pericoloso per le donne vivere nelle nostre città. I centri urbani sono spesso degradati e le donne diventano vittime di violenze e rapine. Ragazze e signore hanno paura a tornare a casa la notte, si sentono indifese e si difendono come possono: blindandosi nei loro appartamenti, organizzandosi in gruppi, frequentando corsi collettivi, a volte addirittura armandosi per sopravvivere in queste vere e proprie “giungle urbane”. Si parlerà anche di bonus mamme: le donne che vogliono avere un figlio e vivono in Alto Adige hanno tutto il sostegno economico e concreto possibile, ma quelle che risiedono nel resto d’Italia al momento non riescono ad ottenere il Bonus mamme e gli 800 milioni stanziati per sostenerle risultano tutt’oggi inaccessibili. Tra gli altri pericoli che devono fronteggiare le esponenti del “gentil sesso” ci sono anche quelli legati alla chirurgia estatica: coloro che decidono di farsi un ritocchino possono finire deturpate per sempre se si affidano alle mani del chirurgo estetico sbagliato. Nel programma condotto da Sottile che racconta le difficoltà del Paese attraverso le storie dei cittadini con collegamenti, inchieste e approfondimenti sui temi caldi dell’attualità si affronterà anche il tema dei parcheggi impossibili: in città dove parcheggiare è un’impresa spesso si finisce ad aver a che fare con i parcheggiatori abusivi e chi non cede alle loro estorsioni rischia di ritrovarsi la macchina danneggiata. Non mancherà anche stasera la tradizionale inchiesta sull’alimentare, che questa volta sarà dedicata alle uova presenti in centinaia di alimenti: sono sempre fresche?

© Riproduzione Riservata.