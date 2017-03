NEK/ Dal palco allo show di Canale Nove, cosa racconterà? (Hidden Singer, 23 marzo 2017)

Nek

NEK, IL CANTANTE OSPITE NEL PROGRAMMA SU CANALE NOVE: COSA CANTERÀ AL PUBBLICO? (HIDDEN SINGER, 23 MARZO 2017) - Dopo Gigi D'Alessio, J-Ax, Loredana Bertè e Gianna Nannini, è la volta di Nek - al secolo Filippo Neviani - ad Hidden Singer. Il programma, alla sua primissima edizione, va in onda in prima serata su canale Nove ed al timone vede il simpatico Federico Russo. Non è un format nostrano, c'è da sottolinearlo, dal momento che è basato su un'idea sudcoreana, già adattata negli Stati Uniti da NBC Universal Television. Rilanciato dal programma tv Amici di Maria De Filippi, Nek ha dimostrato grande carisma, soprattutto forte della collaborazione con l'istrionico Alessandro Aleotti. Coppia riuscitissima e molto amata dal pubblico del talent show, i due hanno altresì portato alla vittoria la straordinaria voce di Sergio. Ultimamente Nek ha dichiarato di essere assolutamente felice che un suo grande sogno si stia per realizzare. Filippo parla del suo concerto evento Nek in Arena, che si terrà il 21 maggio proprio all'Arena di Verona. E' la prima volta che il cantante si esibisce qui, ma non nasconde che è da quando ha iniziato la sua carriera che segretamente spera di esibirsi a Verona. Con la sua band calcherà i palchi di tutta Italia a partire dal 29 aprile a Bologna. Sicuramente si parlerà anche di questo a Hidden Singer, durante le varie divertenti prove a cui il pubblico e l'artista saranno sottoposti.

NEK, IL CANTANTE OSPITE NEL PROGRAMMA SU CANALE NOVE (HIDDEN SINGER, 23 MARZO 2017) - Attraverso un percorso fatto di musica, aneddoti, ma anche simpatici e divertenti ricordi, Federico Russo annuncerà anche alcuni grandi ospiti, prima fra tutti l'intramontabile Lorella Cuccarini. Lo scopo di Hidden Singer è sempre lo stesso: il pubblico composto da fan di Nek dovrà, tramite un telecomando, scegliere qual è il vero artista tra cinque fedeli imitatori. Scovare l'originale sarà sempre più difficile manche dopo manche, dal momento che la sfida è completamente al buio. Sulle note dei più grandi successi di Nek, infatti, nascosti in sei cabine ci saranno sia l'artista originale che gli imitatori e il pubblico si dovrà dunque basare unicamente sulla voce. Le interviste di Federico Russo che intervalleranno il gioco saranno senza dubbio irriverenti e atte a ripercorrere un poco la storia e la carriera di Filippo. Classe 1972, il cantante italiano è originario di Sassuolo, ma esordisce solo nel 1986. Con l'amico Gianluca Vaccari forma un duo chiamato Winchester, che suona musica country. Negli anni cambia formazione ed entra nel giro del rock. Con i White Lady, principalmente cover band dei Police, Nek impara a comporre le sue prime canzoni, dando alla formazione un'impronta più originale. Quando decide di fare il solista è il 1991 e nel 1993 si presenta al Festival di Sanremo nella categoria Big con "In te". Ma è nel 1996 che scoppia la notorietà con l'album Lei, da cui diviene famoso il singolo Laura non c'è. Esibendosi fino in Giappone ed in America Latina, Nek è diventato negli anni un pilastro della musica pop italiana e dunque non a caso è stato scelto per essere uno degli ospiti di punta della primissima edizione di Hidden Singer.

