Nemo - Nessuno escluso (LaPresse)

NEMO - NESSUNO ESCLUSO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 MARZO 2017: RIFIUTI TOSSICI E LEGITTIMA DIFESA - Si tornerà a discutere di rifiuti tossici a Nemo - Nessuno escluso, il programma guidato da Enrico Lucci e Valentina Petrini che prenderà il via sul piccolo scherno di Rai 2 oggi, 23 marzo 2017. Nello Trocchia ha intervistato Nunzio Perrella, pentito della camorra che già in passato si trovato a collaborare con la giustizia. “C’è un terreno, mai sequestrato, che è una vera e propria discarica abusiva dove sono stati smaltiti i liquidi dell’Italsider e altri rifiuti tossico-nocivi” aveva raccontato in esclusiva ormai un anno fa, parlando con il ilfattoquotidiano.it. Ma l’attenzione ora si sposta al Nord, nella città di Ferrara, dopo le ultime dichiarazioni di Perrella: le sue parole hanno infatti svelato la presenza di alcuni rifiuti tossici seppelliti nell’area comunale della città dell’Emilia Romagna. I due conduttori della trasmissione non ignoreranno poi il tema della legittima difesa, che è tornato al centro del dibattito in particolare dopo il caso di Casaletto Lodigiano: le telecamere di Nemo - Nessuno escluso, in merito, hanno viaggiato fino a Taranto, e si sono occupati anche di alcune donne del Nord, pronte a richiedere il porto d’armi. Diverse le personalità che faranno capolino in studio: Enrico Ioculano, sindaco di Ventimiglia, sarà al centro dello spazio denominato “parola al sindaco”, ma non mancheranno Antonio Di Pietro, ex magistrato, e Suor Angel Bipendu Nama. Fabio Caressa e Mario Giordano commenteranno la puntata.

