PIAZZAPULITA/ Anticipazioni e ospiti: si parla della guerra a Mosul con Alessandro Di Battista (23 marzo 2017)

Piazzapulita

PIAZZAPULITA, ANTICIPAZIONI E OSPITI: SI PARLA DELLA GUERRA A MOSUL CON ALESSANDRO DI BATTISTA - S’intitola “I giorni della vendetta” la puntata di Piazzapulita in onda oggi, giovedì 23 marzo 2017, su La7 a partire dalle ore 21.10. A Londra si contano le vittime e si indaga sull’attacco di ieri ma questa sera Corrado Formigli ci darà una nuova prospettiva sul Califatto Nero portandoci a Mosul, capitale irachena dello Stato Islamico, che da quando è cominciata la guerra si è trasformata in una gigantesca fabbrica di profughi. Il giornalista si è recato proprio in quei luoghi sventrati dal conflitto e stasera vedremo il suo intenso reportage. Tra gli ospiti della puntata di stasera di Piazzapulita ci sarà anche Alessandro Di Battista ma il conduttore discuterà dell’enorme tragedia umanitaria in corso sul fronte iracheno anche con il giornalista e scrittore Federico Rampini, la portavoce in Sud Europa dell'agenzia Onu Carlotta Sami, il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, il vice direttode de L’Espresso Marco Damilano e lo scrittore Erri Deluca.

© Riproduzione Riservata.