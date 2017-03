POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso su Canale 5: l’attentato a Londra. Di cosa si parlerà oggi, 23 marzo 2017?

Barbara D'Urso a Pomeriggio 5

POMERIGGIO 5, ANTICIPAZIONI OGGI 23 MARZO 2017 - Torna il consueto appuntamento con il programma di attualità, Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso. In attesa di scoprire cosa accadrà oggi, giovedì 23 marzo, vediamo il riassunto della puntata di ieri. La puntata di mercoledì 22 marzo, si è aperta con due attacchi nei pressi del parlamento di Londra: un folle ha investito dodici persone, uccidendone due, mentre era alla guida di un veicolo, ferendone alcune gravemente e successivamente ha tentato di sfondare il cancello ed entrare nel parlamento. Un altro assalitore ha ferito con un'arma da taglio un poliziotto, prima di essere ucciso dalle forze dell'ordine. Secondo quanto riferisce Scotland Yard, servizio di polizia nella regione della Grande Londra, si è trattato di un episodio di terrorismo. Le ultime ipotesi collegherebbero l'attentato di Londra con quello di un anno or sono a Bruxelles. L'episodio è avvenuto esattamente un anno dopo, e questo spinge gli inquirenti a pensare che ci sia un filo conduttore fra i due attentati. Inoltre è stata spiegata la dinamica dell'accaduto, con il terrorista che dopo aver abbandonato il veicolo si è lanciato contro un agente: sono state mandate in onda le immagini appena successive all'uccisione dell'uomo.

Un altro tema di discussione sono state le condizioni di salute di Al Bano, che sembra sulla via del recupero dopo l'incidente occorsogli. Il cantante è ricoverato all'ospedale di Lecce dopo un'ischemia che lo ha colpito domenica notte. Secondo il responso dei medici le corde vocali stanno bene e la condizione generale è buona. Al Bano ha superato positivamente anche una visita cardiologica, mentre un holter sta registrando i battiti cardiaci e lo dovrà fare per le prossime 24 ore. I parenti non lo lasciano mai solo, la compagna Loredana Lecciso è andata a trovarlo, assieme al fratello di Al Bano.

Un argomento di cronaca è stata l'uccisione di Antonella Lettieri, nel paesino calabrese di Cirò Marina. La donna, dopo aver finito di lavorare e aver fatto la spesa al mini market, ha raggiunto la propria abitazione in circa due minuti. Circa quindici minuti dopo la donna è morta, poiché l'assassino la stava aspettando in casa. Il giorno dopo il corpo è stato rinvenuto in casa, ancora con il giubbotto indosso. L'assassino è fuggito molto probabilmente dalla porta posteriore, resta ancora da capire se abbia prima fatto sparire l'arma del delitto o no. La zona in cui dovrebbe essersi dileguato è coperta da telecamere, ma il maltempo ha reso le immagini inutilizzabili come ha comunicato la polizia nelle ultime ore. All'esterno della caserma dei carabinieri si è radunata una folla di persone, che protestava perché credeva che fosse stata arrestata Caterina, una delle sospettate. Tuttavia questa notizia è falsa, e il colpevole potrebbe essere Salvatore Fuscaldo, anche se nell'abitazione di quest'ultimo non sono state ritrovate tracce di sangue. L'assassino potrebbe essersi cambiato in casa di Antonella prima di fuggire dalla porta sul retro. Bisogna capire quando l'assassino ha messo a soqquadro le camere al piano superiore, molto probabilmente prima dell'arrivo della donna a casa.

