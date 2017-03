Paolo Bonolis/ Non lascia Canale 5 e raddoppia: ritorno a "Ciao Darwin" e "Chi ha incastrato Peter Pan"

paolo bonolis a Mediaset

Paolo Bonolis, il conduttore resta a Mediaset e annuncia il ritorno di suoi amati show in prima serata - Paolo Bonolis resta a Canale 5! La conferma arriva oggi nel corso della conferenza stampa che ha visto il noto conduttore protagonista: "Sono contento di aver rinnovato questo contratto con Mediaset, anche se sono sempre stato di bosco e di riviera. Mediaset è un'azienda che è sempre venuta incontro alle cose che ho voluto fare". L'amatissimo conduttore è pronto a tornare anche in prima serata con alcuni dei suoi show più amati e anche con qualche novità: "C'è la voglia di fare qualcosa di nuovo e diverso, oltre a consolidare il passato. Sono felice e sono convinto che le cose possano andare bene". Bonolis chiarisce che la scelta di rimanere a Mediaset nasce dal fatto che questo tipo di vita collima con la sua quotidianità e le sue esigenze di vita: "La proposta della Rai era importante e prestigiosa, ma era meno affine al mio stile di vita fuori dal lavoro. - chiariesce Paolo - Ho sempre lavorato bene con la Rai, ma con Mediaset c'è sempre un costante dialogo.

Paolo Bonolis, il conduttore resta a Canale 5: tornano Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan e altri - Oltre ad Avanti un altro!, tornato da alcune settimane su Canale 5 con una conduzione tutta rinnovata, Paolo Bonolis è pronto a riportare alla luca alcuni dei suoi show più noti e amati. "Subito dopo l'estate lavoriamo a Chi ha incastrato Peter Pan, poi Music, quindi Avanti un altro. - annuncia il conduttore nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi a Cologno Monzese - Poi mi ricoverano. E poi dovrebbero esserci le cose nuove. Darwin dovrebbe andare nella stagione successiva e in mezzo c'è Scherzi a parte". Un bellissimo annuncio per tutti i fan di Paolo Bonolis che potrebbero ritrovare a breve anche un altro bellissimo show "Il senso della vita", che però andrà in onda su Italia 1: "Non mi interessa dove mettono le cose - ha chiarito Bonolis - l'importante è che si riesca a farle bene. Il Senso della Vita avrà profonde differenze rispetto al passato. Probabilmente per Italia 1 è un prodotto da prime time, non lo sarebbe per Canale 5".

© Riproduzione Riservata.