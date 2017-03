Paolo Fox, oroscopo di oggi 23 marzo 2017 a LatteMiele, le previsioni per: Cancro, Ariete e tutti gli altri

Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 23 MARZO 2017, A LATTEMIELE - Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica di Latte e Stelle per la giornata di oggi cioè giovedì 23 marzo 2017. Sicurametne sarà una giornata un po' particolare per i nati sotto al segno dell'Ariete che vivono situazioni di grande impatto e potrebbero trovare la forza oggi di togliersi dalle spalle dei pesi non indifferenti che hanno condizionato l'ultimo periodo. C'è carica e la volontà di andare avanti come non si vedeva da molto tempo. I Toro stanno cercando nell'amore la sicurezza, serve però trovare forza e intensità in quello che si fa. Sarà importante per questo prendersi cura con grande attenzione dell'aspetto fisico e non per gli altri, ma per trovare più forza e riuscire ad essere più sicuri. I Gemelli vivranno una giornata di grande spessore e sicuramente avranno la volontà di riuscire a trovare delle carte da giocare per diverse situazioni che dovrebbero regalare sorprese molto importanti. (agg. di Matteo Fantozzi)

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: in questo periodo sta vivendo situazioni di impatto. Molti si toglieranno un peso dalle spalle perché qualche sfida è vinta oppure è finita. Ci sono anche delle trasformazioni in atto che riguardano l'amore. Chi è solo deve cercare, oggi e domani c'è una bella carica. Toro: c'è un po' di tensione per i nati sotto questo segno che stanno cercando di trovare sicurezza e amore vero. Deve curarsi perchè il fisico adesso è messo sotto tensione. Deve perciò stare tranquillo e ricordarsi che sabato e domenica saranno le giornate migliori. Gemelli: questa di giovedì è una giornata importante. quelli che hanno una carta da giocare in amore non devono tirarsi indietro. Deve guardare la realtà con grande entusiasmo senza lanciarsi nella fantasia soprattutto per quanto riguarda l'amore. Sabato e domenica lieve calo, quindi chi ha da fare cose importanti deve muoversi subito. Cancro: dopo due giornate quasi da dimenticare per il segno è un giorno migliore. Sono cambiati metodi di lavoro e forse cambieranno anche rapporti. Tutto questo può portare anche grande fatica. Per quanto riguarda la famiglia non c'è un grande aiuto, ci sono dei problemi da risolvere. Leone: può esserci qualche piccolo fastidio fisico causato dalla Luna opposta. Ciò però non impedisce la posizione dei pianeti tutti in buon aspetto. Può arrabbiarsi e chiudere rapporti inutili ma possono esserci anche vittorie per questioni legali. Nelle prossime settimane potrà avere qualcosa in più. Vergine: bella questa giornata per il segno che è speranzoso. Anche i più disorganizzati devono fare comunque qualcosa di pratico. Adesso questo animo è impegnato in qualcosa di molto importante. Ha bisogno di qualcuno al suo fianco che gli dia una mano per fare tutto ciò. Bilancia: si recupera una settimana cominciata male, i nemici sono meno nemici. Le opposizioni possono essere meno difficili e questo significa che può togliersi qualche soddisfazione. In amore è forte però per il momento interessa ben altro. Scorpione: oggi e domani molti sentiranno un po' di stanchezza addosso. Sono due giornate che portano sonno e mancanza di volontà. Oggi e domani attenzione nelle relazioni sociali perché la pazienza è pochissima. Sagittario: c'è voglia di mettersi in gioco e creatività al massimo. Chi ha a che fare con persone che hanno un atteggiamento passivo nei suoi confronti potrebbe arrabbiarsi o cercare di allontanare qualche compagnia non proprio ideale. Solo sabato e domenica ci sarà una situazione di lieve tensione. Qualcuno può vincere una sfida, è il caso di guardarsi attorno. Capricorno: è più affaticato anche perché probabilmente deve fare tutto due volte. Chi ha una crisi di coppia potrebbe risolverla ma non riceve le risposte che desidera. Acquario: la primavera porta sempre grande energia per la mente, ma non riesce a dare forma alle nuove idee. Da qualche tempo deve fare attenzione perché è distratto. questa sera qualcuno potrebbe andare a letto molto teso. Resta un periodo protetto da un ottimo Giove. Pesci: non deve rovinare un rapporto sentimentale o di amicizia a causa un po' di stanchezza e nervosismo. Oggi e domani c'è qualcosa da discutere. Possono esserci delle polemiche non sempre superabili. C'è da attivare un chiarimento con una persone della vergine o dei gemelli.

