RED E SARA CANZIAN / L'ex Pooh e la figlia presentano il nuovo libro 'Sano, vegano, italiano'

RED E SARA CANZIAN: L'EX COMPONENTE DEI POOH E LA FIGLIA PRESENTANO IL NUOVO LIBRO 'SANO, VEGANO, ITALIANO' (OGGI 23 MARZO 2017) - Red e Chiara Canzian erano presenti questa mattina a 'Storie Vere', noto programma di Rai 1, per presentare il loro nuovo libro, 'Sano, vegano, italiano'. "Ci stiamo vedendo tutti i giorni, non ero più abituata, siamo insieme dalla mattina alla sera come quando ero bambina" le parole di una emozionata Chiara, felice del nuovo progetto editoriale. "Chiara è cresciuta tanto, per me è una compagna di viaggio, mi dà consigli più saggi dei miei pensieri. E' stato bello intraprendere questo progetto insieme, ho voluto scrivere un libro sui vegani per chiarire i malintesi che esistono nella nostra cultura alimentare. Creare un equilibrio, per un abbraccio tra sponde opposte, non per creare guerra. Nella seconda metà del libro ci sono le ricette di Chiara" dice Red. Il padre, ex componente dei Pooh, è visibilmente emozionato, "abbiamo cantato insieme in passato. Ora io e papà siamo impegnati in un tour nei ristoranti, per parlare del nostro libro. Dal 2013 faccio la cuoca e sono da sempre vegetariana, ho potuto studiare con chef stellati, bellissimo vedere che le persone sono soddisfatte" dice Chiara. Red orgoglioso della figlia, "non ha mai approfittata del fatto di essere figlia di un componente dei Pooh" conclude Red.

RED E SARA CANZIAN: L'EX COMPONENTE DEI POOH E LA FIGLIA PRESENTANO IL NUOVO LIBRO 'SANO, VEGANO, ITALIANO' (OGGI 23 MARZO 2017) - L'ex componente dei Pooh, Red Canzian, ha deciso di cominciare un nuovo progetto ed una nuova fase della sua vita dopo l'addio alla famosa band. Insieme alla figlia Chiara ha deciso di scrivere un libro intitolato 'Sano, vegano, italiano' nel quale viene spiegata e raccontata la famosa diatriba tra a vegani e onnivori. Un libro che celebra l'amore per gli animali, della propria salute e del proprio pianeta, secondo Red i vegani sono risultati a volte troppo integralisti e gli onnivori troppo sprezzanti, quindi era arrivato il momento di metter fine a questa 'guerra' mediatica scrivendo un libro definito dallo stesso Red 'gentile'. Il libro si riferisce in particolar modo ai non-vegani, e per questo motivo le presentazioni verranno fatte proprio in ristoranti che non seguono la dieta vegana, in modo che le persone possano fermarsi a riflettere su quanto visto e sentito. Totalmente vegano dal 2009, Red era prima vegetariano, esattamente come la figlia Chiara che lo ha accompagnato in questo progetto.

