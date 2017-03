SAVE THE LAST DANCE/ Su La5 il film con Julia Stiles e Sean Patrick Thomas

Il film è in onda su La5 in prima serata

SAVE THE LAST DANCE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 23 MARZO 2017: IL CAST - Save the last dance è il film in onda su la5 oggi, giovedì 23 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere sentimentale e musicale prodotta nell’anno 2001 negli Stati Uniti d'America per la regia di Thomas Carter, con soggetto e sceneggiatura che sono stati sviluppati da Duane Adler e Cherly Edwards. Nel cast sono presenti diversi attori piuttosto apprezzati e noti al pubblico italiano come nel caso di Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Kerry Washington, Fredro Starr, Terry Kinney e Bianca Lawson. Ma vediam la trama del film nel dettaglio.

SAVE THE LAST DANCE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 23 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di una ragazza di nome Sara (Julia Stiles) che in seguito alla prematura morte della madre, a causa di un incidente stradale, decide di andare a vivere con il padre che si trova a Chicago. Il sogno più grande di Sara è quello di diventare una ballerina professionista e di inserirsi magari nella prestigiosa Julliard Scholl, tuttavia, questa tragedia familiare sconvolge i suoi piani a tal punto da decidere di iscriversi nella scuola di questo suo nuovo quartiere composto per lo più da ragazzi di colore. Man mano che vive lì, Sara inizia a fare la conoscenza di molti suoi coetanei, tra cui Chenille (Kerry Washington) e suo fratello Derek (Sean Patrick Thomas) che è un talentuoso ballerino di hip hop che vuole fare il medico e quindi iscriversi all’università. Sara però si innamora di lui e il ragazzo la ricambia avviandola anche all’hip hop. Questo amore non nasce sotto una buona stella in quanto tutti sono convinti che Derek debba pensare al suo futuro ed alle mille aspirazioni che ha da non potersi concedere il lusso di distrarsi con questa storia d’amore. Questa situazione spinge i due innamorati a lasciarsi. La ragazza, nel frattempo ha deciso grazie a Derek, di tentare l’audizione alla Julliard School, Sara, il giorno della prova si sente spaesata perché è consapevole che senza Derek è oramai sola. Tuttavia, Derek ritorna sui suoi passi e si reca sul luogo del provino, quella che era una modesta esibizione grazie alla presenza del ragazzo, diventa tutt’altro, Sara è grintosa e l’amore che prova per Derek le da la necessaria forza per affrontare il provino e superarlo.

