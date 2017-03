SCORPION 3/ Anticipazioni puntata 23 marzo 2017: il team riuscirà a salvare Cabe da una granata?

Scorpion 3, in prima Tv assoluta su Rai 4

SCORPION 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 23 marzo 2017, Rai 4 trasmetterà due nuovi episodi di Scorpion 3, in prima Tv assoluta. Saranno il 12° ed il 13°, dal titolo "Ice Ca-Cabes" e "Faux Money Maux Problems". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco cosa è successo due settimane fa: è arrivato ormai il Natale e Toby (Eddie Kaye Thomas) sembra completamente trasformato, con il maglione delle feste e gli addobbi. Walter (Elyes Gabel) si offre invece per accompagnare Ralph (Riley B. Smith) ad un'attività scolastica, ma prima mostra a Tim (Riley B. Smith) quale sarà il suo nuovo ufficio: un banco scolastico degli anni '50 all'interno di un montacarichi. Intanto, Sly (Ari Stidham) e Happy (Jadyn Wong) si travestono da Babbo Natale ed elfo per la campagna elettorale, ma il matematico deve essere molto persuasivo per convincere l'amica a mostarsi in pubblico. Mentre Happy pensa al Natale perfetto di Toby, il futuro marito pensa la stessa cosa. Non appena Ralph manifesta un forte apprezzamento per le abilità di Toby e Cabe (Robert Patrick), Walter decide di unirsi al gruppo per andare a cercare un albero nei boschi. Il gruppo poi si divide e Walter e Tim si imbattono in un gruppo di criminali, che sembrano intenti ad organizzare un omicidio. Dato che l'ufficiale non ha con sé l'arma, Walter deve creare un elemento di disturbo che conceda loro di intervenire, ma la potenziale vittima li precede e si libera. Sam Roberts (Matthew Alan) si presenta in seguito come agente dell'ATF, ma prima di fidarsi delle sue parole, Cabe lo mette alla prova. Nel frattempo, Toby continua ad organizzare tutto per il Natale di Happy, mentre Paige (Katharine McPhee) gli rivela di aver trovato il gesto di Walter verso Tim del tutto inadeguato. Lo psicologo le fa notare che il suo compagno non potrà mai avere un posto da Alfa e che Tim non è proprio tipo da scrivania. I sogni di Toby di trascorrere un Natale tranquillo vengono vanificate dall'arrivo del resto della squadra, che deve organizzare la baita al volo per fermare la banda di criminali che stanno per arrivare. Intanto, Happy fa notare a Sly che non si sta comportando in linea con la sua personalità ed anche se gli confessa che le piace, gli intima di non dirlo a nessuno. Sia Walter che Tim hanno invece modo di confrontarsi su ciò che pensano ognuno dell'altro. L'ufficiale crede infatti che stia cercando di snaturare Ralph, che è più simile a lui, mentre Tim pensa che non lo abbia mai accettato nel gruppo perché prova ancora qualcosa per Page. Quest'ultima assiste inoltre ad una parte della loro conversazione e ne rimane turbata. Mentre la Scorpion chiede rinforzi, i criminali chiamano a raccolta altri due uomini e prendono d'assalto la baita. Grazie ad un mix di reazioni chimiche e canzoni di Natale e tanta collaborazione, la squadra riesce a difendersi al meglio. Solo in seguito scoprono che Sam ha appena rapito Ralph, ma Paige e Walter si lanciano al loro inseguimento. I criminali rivelano quindi che Sam è uno di loro e che ha cercato di derubarli. Paige e Walter si confrontano su come sia dovuto succedere, così come Cabe e Toby a bordo di un'altra auto. Ralph intanto riesce a liberarsi grazie al coltellino di Tim. Dopo un inseguimento rocambolesco, la squadra finalmente può festeggiare il Natale. Paige invece spinge Tim ad accettare il corso di otto mesi, sicura che poi verrà assegnato alla costa Ovest.

SCORPION 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 MARZO 2017, EPISODIO 12 "ICE CA-CABES" - La Scorpion ritorna a fare ciò che faceva anni addietro: si interesserà di un piccolo caso che si rivelerà un successo. La tensione accumulata giorni prima continua ad albergare fra Walter e Paige e non può che aumentare quando il genio le chiede se la partenza di Tim sia collegato a lui. Visto che bisognerà affrontare un nuovo caso, non avranno molto tempo per parlarne. La missione è impedire che un incidente di percorso provochi una tragedia: un pezzo di granata vola fino al petto di Cabe, minacciando di ucciderlo entro pochi minuti. La Scorpion deve quindi capire come mantenere l'agente in vita, ma sarà costretta a concludere che per farlo, dovranno ucciderlo.

SCORPION 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 MARZO 2017, EPISODIO 13 "FAUX MONEY MAUX PROBLEMS" - Paige, Sly, Cabe e Veronica vengono trasportati fino alla base a bordo di una lussuosa limousine e Walter impiegherà qualche istante per realizzare che i suoi amici sono stati drogati. Non appena si svegliano si ritrovano in un magazzino, dove una certa Lucinda raccomanda loro di seguire le regole per sopravvivere. Cabe ipotizza che si trovino nella Corea del Nord e non appena la squadra entra nel panico, è Veronica a prendere l'iniziativa. Scopriranno in realtà di trovarsi in California, dove si trova uno dei depositi di denaro più grandi degli Stati Uniti.

