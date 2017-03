STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Knock Knock, Lo scherzo perfetto (giovedì, 23 marzo 2017)

Stasera in tv su Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 23 MARZO 2017 - Si prospetta una serata scoppiettante e ricca di film e programmi d'intrattenimento adatti a qualsiasi tipologia di pubblico, quella prevista dalle reti Mediaset per la prima serata del 23 marzo 2017. Tanti i film in programmazione partire da pellicola thriller come Gli abbracci spezzati fino ad arrivare a pellicole più leggere ed adatta a tutta la famiglia come A cena con un cretino o Save the last dance.

Su Canale 5 si parte alla grande con il film thriller Knock Knock interpretato da Keanue Reeves. Evan Webber, architetto di successo si ritroverà solo a casa per un week end, in quanto la moglie è fuori per una gita con i figli. Per Evan le cose si complicheranno quanto accoglierà in casa dove avvenenti sconosciute. A seguire andrà in onda L'intervista, il talk show diretto e condotto da Maurizio Costanzo. Su Italia 1 è tempo di ridere con gli scherzi irriverenti del nuovo programma condotto da Teo Mammucari, Lo scherzo Perfetto. In seconda serata andrà in onda il film comico A cena con un cretino. Tim, uomo d'affari di successo, per tentare di donare un ulteriore slancio alla sua carriera dovrà impegnarsi per trovare una persona eccentrica da portare alla singolare cena annuale che si tiene presso l'abitazione del suo capo, dove vince chi presenta come ospite l'individuo più bizzarro della serata. Per gli amanti della natura su Rete 4 verrà trasmesso il film documentario Planet Earth-Le meraviglie della natura. A seguire, il film drammatico dal titolo Il Pianista, pellicola diretta da Roman Polansky ed interpretata da Adrien Brody che racconta le vincente del secondo conflitto mondiale legate alla terribile ed inumana persecuzione contro gli ebrei.

Per gli amanti dei film leggeri ed adatti a tutta la famiglia, La5 propone il film Save The Last dance con Julia Stiles e Sean Patrick Thomas che interpretano rispettivamente Derek e Sara, due ballerini innamorati del mondo della danza che faranno di tutto pur di coronare i loro sogni. Su Mediaset Extra verrò trasmessa una puntata speciale dell'Isola dei Famosi per seguire da vicino le avventure dei naufraghi dell'isola. Per gli appassionati dei film thriller su Iris andrà in onda il film Gli abbracci spezzati, diretto da Pedro Almodovar che racconta la triste storia di Henry che in un brutto incidente avvenuto circa 14 anni prima ha perso sua moglie e la vista. Su Italia2 è ancora tempo di brividi e suspense con il film horror The possession-Il male vive dentro di lei. Em entrerà in simbiosi con un entità demoniaca. La sua trasformazione fisica ed emotiva diventerà irreversibile. Su Top Crime andranno in onda gli episodi 17 e 18 della nona stagione della serie tv crime Bones. Su Boing, per i più piccini, spazio alle avventure di Steven Universe.

PROGRAMMAZIONE DI MEDIASET DI OGGI -

Canale 5

ore 21.10 Knock Knock, film thriller

Ore 23.30 L'intervista, talk show

Italia1

ore 21.15 Lo scherzo perfetto, intrattenimento

Ore 23.30 A cena con un cretino, film comico

Rete 4

ore 21.10 Planet Earth-Le meraviglie della natura, documentario

Ore 23.25 Il pianista, film drammatico

La5

ore 21.10 Save the last dance, film comico

Mediaset Extra

ore 21.15 L'isola dei famosi-special edition, reality show

Iris

ore 21.10 Gli abbracci spezzati, film thriller

Italia 2

ore 21.10 The possession-il male vive dentro di lei, film horror



Top Crime

ore 21.10 Bones IX, serie tv crime

Boing

ore 21.10 Steven Universe, cartone animato

