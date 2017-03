STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Sorelle, Nemo: nessuno escluso (giovedì, 23 marzo 2017)

Stasera in tv, Sorelle su Rai Uno

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 23 MARZO 2017 - La prima serata Rai di giovedì 23 marzo offre film, serie tv americane, fiction, approfondimenti giornalistici e programmi musicali: ecco il palinsesto completo. Date un occhio a tutti i programmi disponibili e scegliete quello che preferite tra il prime time e la seconda serata sulle reti Rai.

La prima serata in casa Rai di giovedì 23 marzo si apre su Rai Uno: alle ore 21 nuova puntata della fiction Sorelle con Anna Valle nei panni di un avvocato che indaga sulla misteriosa scomparsa della sorella: è una miniserie in sei puntate firmata dalla regista Cinzia Th Torrini. Alle ore 23.30 breve appuntamento con l'informazione del tg, poi alle ore 23.35 lo show Rai 1 presenta Dopo Fiction, che approfondisce le serie tv, le fiction e gli sceneggiati della rete ammiraglia. Su Rai Due spazio all'informazione: dalle ore 21 tornano le inchieste di Nemo Nessuno escluso, a cura dell'ex Iena Enrico Lucci e Valentina Petrini, ex cronista di Piazza Pulita di Corrado Formigli. Ancora cronaca alle ore 23.30 con Night Tabloid, rubrica di informazione notturna condotta dalla bravissima Annalisa Bruchi. Anche la terza rete del servizio pubblico, Rai Tre, dedica il prime time al giornalismo d'inchiesta: alle ore 21 Salvo Sottile conduce Mi manda Rai tre: in studio ospiti e opinionisti per sviscerare i casi di cronaca che interessano maggiormente agli italiani. Subito dopo, a partire dalle ore 00.00, c'è il Tg Linea Notte con gli approfondimenti dei casi politici e di cronaca più interessanti della giornata.

Su Rai 4 dalle ore 21 nuovi episodi della serie statunitense d'azione Scorpion con Katharine McPhee: le puntate sono inedite in Italia, non perdetele per scoprire tutte le novità sugli intrighi di Scorpion. Mentre dalle ore 23 tornano le avventure degli agenti segreti dei servizi militari britannici con Strike Back Shadow Warfare. Rai 5 dedica la serata alla grande musica: alle ore 21 La rondine, opera del maestro Giacomo Puccini suonata dall'orchestra e dal coro del Teatro La Fenice. Dalle ore 23 la rubrica Rock Legends: Aerosmith dedicata ad uno dei gruppi che ha scritto la storia del rock mondiale. Su Rai Movie, invece, c'è il grande cinema: alle ore 21 Chloe - Tra seduzione e inganno, film con la meravigliosa Amanda Seyfried e Julianne Moore coinvolte in una relazione lesbica. A seguire, a partire dalle ore 23 Nemico pubblico n.1 - L'ora della fuga, un action movie di produzione americana. Su Rai Premium alle ore 21 c'è il programma La Nave dei Sogni - Bali: è una serie tv con Justus Bienatzky come protagonista, stavolta la nave dei sogni fa rotta, come dice il titolo, proprio verso Bali. Dalle ore 23:05 vanno in onda le repliche di Questo Nostro Amore, serie tv targata Rai Uno con Anna Valle e Neri Marcorè: da vedere insieme alla famiglia.

PROGRAMMAZIONE RAI DI STASERA -

Rai Uno ore 21 Sorelle; ore 23.30 Tg; ore 23.35 Rai 1 presenta Dopo Fiction

Rai Due: ore 21 Nemo Nessuno escluso; ore 23.30 Night Tabloid

Rai Tre: ore 21 Mi manda Rai tre; ore 00.00 Tg Linea Notte

Rai 4: ore 21 Scorpion; ore 23 Strike Back Shadow Warfare

Rai 5: ore 21 La rondine; ore 23 rock legends: aerosmith

Rai Movie: ore 21 Chloe - Tra seduzione e inganno; ore 23 Nemico pubblico n.1 - L'ora della fuga

Rai Premium: ore 21 La Nave dei Sogni - Bali; ore 23:05 Questo Nostro Amore

