STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Legacy, The Intern, In nome di mia figlia (giovedì, 23 marzo 2017)

Stasera in tv Sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 23 MARZO 2017 - La serata di giovedì su Sky inizia su Fox: alle ore 21 nuovi episodi di 24: Legacy, serie tv americana con Corey Hawkins e Miranda Otto: l'appuntamento è doppio, scoprirete le nuove avventure di Eric e Rebecca e la loro lotta contro il crimine. Dalle ore 23, invece, c'è Timeless, spin-off dell'omonimo film con una serie di personaggi che cercano di recuperare una preziosa macchina del tempo.

Il crimine sarà protagonista del prime time di Fox Crime: ore 21 i primi episodi della prima stagione The intern, nuova serie tv gialla di produzione francese; a seguire dalle ore 23 i casi appassionanti e il team di investigatori di Criminal Minds. Anche Sky Atlantic dedicata la prima serata di giovedì alle grandi serie tv americane: alle ore 21 c'è Mad Man, con tutti gli intrecci familiari e di lavoro dei cinque protagonisti, mentre dalle ore 23 torna Fortitude, sceneggiato giallo di importazione britannica. Fox Life punta invece sui sentimenti: a partire dalle ore 21 tre sit-com. Si inizia con il primo episodio di Conviction con Hayley Atwell; poi alle ore 22 ci sono le storie di Saving Hope, medical drama con Sherry White, infine alle ore 23 un nuovo episodio di This is us con la coppia Milo Ventimiglia e Mandy Moore. Su Sky Uno a partire dalle ore 20 tornano Rosario Fiorello e Stefano Meloccaro con la nuova edizione di Edicola Fiore, rassegna stampa tra il serio e il faceto di tutti i quotidiani nazionali. Alle ore 21 secondo appuntamento con Celebrity Masterchef, la versione vip di Masterchef Italia: i giudici restano Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Bruno Barbieri ma i concorrenti sono famosi.

Il grande cinema è su Sky Cinema 1: alle ore 21 In nome di mia figlia, pellicola drammatica francese con Daniel Auteuil mentre alle ore 23 c'è l'azione con Swat, squadra di agenti speciali con Samuel L. Jackson e Colin Farrell. Grandi film del passato su Sky Cinema Cult: alle ore 21 il mitico The Truman Show; alle ore 23 Revenant, Redivivo, il film che è valso il primo Oscar a Leonardo Di Caprio. Divertimento a misura di famiglia su Sky Cinema Family: dalle ore 21 parte il terzo episodio della saga L'Era glaciale 3; a seguire alle ore 23 il cartoon Città di carta. Sky Cinema Passion propone alle ore 21 I segreti di Big Stone Gap con Ashley Judd e Whoopi Goldberg; a seguire alle ore 23 A casa con i suoi, protagonisti Sarah Jessica Parker e Matthew McConaughey. Infine l'horror su Sky Cinema Max: alle ore 21 The ring 2; alle ore 23 The absent One.

PROGRAMMAZIONE SKY DI STASERA -

Fox: ore 21 24: Legacy; ore 23 Timeless

Fox Crime: ore 21 The intern; ore 23 Criminal Minds

Sky Atlantic: ore 21 Mad Man: ore 23 Fortitude

Fox Life: ore 21 Conviction Ep.1; ore 22 Saving Hope; ore 23 This is us

Sky Uno: ore 20 Edicola Fiore, ore 21 Celebrity Masterchef

Sky Cinema 1: ore 21 In nome di mia figlia; ore 23 Swat

Sky Cinema Cult: ore 21 The truman Show; ore 23 Revenant, Redivivo

Sky Cinema Family: ore 21 L'Era glaciale 3; ore 23 Città di carta

Sky Cinema Passion: ore 21 I segreti di Big Stone Gap; ore 23 A casa con i suoi

Sky Cinema Max: ore 21 The ring 2; ore 23 The absent One

© Riproduzione Riservata.