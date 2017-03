Sorelle Fiction, anticipazioni terza puntata: Roberto è un assassino? (oggi, 23 marzo 2017)

Sorelle

SORELLE FICTION, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 23 MARZO 2017: CHIARA NON AIUTERÀ ROBERTO? - Ma cosa nasconde Roberto? È questa la domanda che il pubblico di Sorelle - la fiction con Anna Valle e Loretta Goggi in onda sul piccolo schermo di Rai 1 - si è fatto. Certo, l'uomo ha mentito alla polizia, e questo è palese: ha avuto il coraggio di confessarlo a Chiara mentre insieme ispezionavano il laboratorio della sorella. La notte in cui Elena è scomparsa, in realtà, lui si trovava a Matera, e non certo a Parma: poco tempo prima aveva litigato con l'ex moglie e aveva dunque intenzione di chiarire con lei una volta per tutte. Ma quella sera ha capito che non era in casa e anche che i bambini dormivano: l'aveva aspettata in macchina, ma a notte fonda aveva deciso di fare marcia indietro, avendo ormai compreso che Elena avrebbe dormito fuori. Le telecamere della polizia hanno però registrato i suoi spostamenti e hanno capito che Roberto aveva mentito, ponendolo in stato di fermo. Ora, le anticipazioni relative alla terza puntata di Sorelle sottolineano che Chiara deciderà di non essere il suo avvocato: non lo aiuterà, dunque? I flashback relativi ad Elena lasciando intendere che neanche lei si fidasse completamente del personaggio interpretato da Giorgio Marchesi: cosa nasconde davvero Roberto?

SORELLE FICTION, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 23 MARZO 2017: CHI INVIA LE LETTERE IN ROSSO? - Chi invia le cartoline piene di oscenità che vengono recapitate a mano nella casella della posta della casa di Matera? La prima a trovarne una è stata proprio Chiara, che - dopo aver letto il contenuto - è scoppiata in lacrime. Come se tutto l'odio e la diffidenza che i cittadini di quella città le hanno riservato in passato fossero tornati per investirla in pieno, tutti insieme. Per fortuna Roberto era di strada con il piccolo Giulio e le ha dato una buona ragione per mostrarsi forte: pensa se ti stessero osservando anche ora, vorresti farti vedere mentre piangi?, le ha chiesto. La seconda lettera è stata invece ritrovata dalla madre di Elena e Chiara, Antonia: l'anziana signora l'ha stretta tra le mani o visibilmente arrabbiata e stufa. L'ha portata in casa con sè, non nascondendo una tristezza evidente. Ma chi invia queste cartoline false e cariche di insulti? I sospetti del pubblico di Sorelle sono puntati sulla vicina di casa di Elena: proprio a lei ne sono cadute diverse dalla borsa mentre cercava di aprire la porta... Ma è davvero solo lei ad essere coinvolta? Presto lo scopriremo...

SORELLE FICTION, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 23 MARZO 2017: NON SOLO ROBERTO AL CENTRO DELLE INDAGINI - Non ci sarà solo Roberto al centro delle indagini della polizia dopo l’omicidio di Elena in Sorelle: la terza puntata prenderà il via oggi in prima serata, e l’attenzione di Silvia si sposterà anche sulla misteriosa figura che ha sbirciato dentro alla casa della donna, venendo subito notata da Chiara. L’avvocato, inoltre, ha visto lo stesso ragazzo al funerale della sorella, e sembra che le ricerche porteranno alla sua identificazione: il giovane è Nicola, un ex studente del Liceo Artistico che ha avuto proprio Elena come professoressa, prima che venisse allontanata dall’Istituto. I due avevano una relazione amoroso, e Nicola (Alan Cappelli Goetz) ne è rimasto ossessionato: è chiaro che vuole sapere che cosa le è successo, ma se c’entrasse qualcosa con il suo assassinio? Quello che è certo è che Silvia non potrà escludere nessuna pista e nessun sospettato…

