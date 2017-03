Stefano De Martino/ Con Belen Rodriguez a Selfie: in arrivo il nuovo incontro in tv!

Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo fianco a fianco? In arrivo novità a Selfie Le Cose cambiano - Belen Rodriguez e Stefano De Martino nuovamente fianco a fianco in tv: è questa l'indiscrezione che circola ormai da alcuni giorni e che viene confermata dal settimanale Chi nel suo ultimo numero. Sta infatti per avere inizio la nuova edizione di Selfie - le Cose cambiano, e pare che Simona Ventura voglia fortemente l'argentina nel suo show. Già pochi giorni fa sul settimanale Oggi si leggeva: "Avvistate a pranzo Simona Ventura, 51 anni, e Belen Rodriguez, 32 anni. A Milano da Giacomo Bistrot, tra un risotto e una cotoletta hanno discusso per circa due ore. - annuncia il rotocalco, che aggiunge - Di cosa? Forse SuperSimo ha cercato di convincere la Rodriguez a partecipare come ospite alla prima puntata della nuova edizione di Selfie (ad aprile su Canale 5). Dove però lavora anche Stefano De Martino, ex di Belen...".

Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo fianco a fianco? L'argentina evita l'incontro facendo l'inviata a Selfie - Belen Rodriguez potrebbe quindi entrare a far parte del cast di Selfie, lo show di Simona Ventura che però vede in studio tra i mentori proprio il suo ex marito Stefano De Martino. L'affare sembra ormai fatto, ma per evitare incontri imbarazzanti pare che la Ventura voglia dare alla Rodriguez il ruolo di inviata: "Simona Ventura ha incontrato più volte Belen. La vorrebbe come inviata (per evitare l'incontro in studio con Stefano)- si legge sul settimanale Chi, che ha anche altre novità sul nuovo cast di Selfie - Belen, in Qatar da Andrea Iannone insieme con il figlio Santiago, ci sta pensando. Entra in squadra anche Iva Zanicchi come mentore". Selfie per la sua seconda stagione è quindi pronto a rinnovarsi sotto molti aspetti e di certo trovare Stefano e Belen nello stesso show da ex potrebbe attirare molti telespettatori curiosi di vedere cosa accadrà.

