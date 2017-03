Striscia la notizia/ Ficarra e Picone che servizi manderanno in onda oggi, 23 marzo 2017?

Striscia la notizia

STRISCIA LA NOTIZIA, ANTICIPAZIONI E SERVIZI DI OGGI 23 MARZO 2017 - Con le risate regalate da Ficarra e Picone e lo stacchetto delle veline si da' il via alla puntata di stasera, giovedì 23 marzo di Striscia la Notizia. In attesa di scoprire i nuovi servizi, vediamo cosa è successo nella puntata di ieri. Si inizia con la mamma (secondo Striscia) di Virginia Raggi, che insegue i politici per le vie centrali di Roma. Continuano i servizi di Max Laudadio sulle tossicodipendenze di minori. A Milano, infatti, documenta un vasto spaccio di droga che avviene all'interno di noti istituti scolastici. Il servizio è lungo e documenta varie tipologie di droghe usate, Max Laudadio intervista la preside di uno degli istituti che elenca tutti i provvedimenti presi e quelli che vorrebbe essere autorizzata a prendere. Viene riproposto a questo punto parte del servizio dedicato alle feste denominate 'boom' rivolte ai giovani di istituti superiori, perché il sindacato delle discoteche ha eliminato dal suo elenco il locale teatro del servizio di Striscia.

Dopo il video ridicolo scovato in rete, Stefania Petix è a Taormina dove a fine maggio ci sarà il G7. Per l'evento sono stati stanziati milioni di euro per il rifacimento di strade e autostrade della Sicilia. La Petix documenta, come aveva già fatto per le cause del disastro, i detriti della frana del 2015 che procurano ancora forti disagi alla circolazione dell'autostrada e si trovano poco dopo il tratto interessato al passaggio dei leader politici che saranno presenti al G7.

Da Pescara Moreno Morello realizza un reportage sulla struttura del Tribunale, costata centinaia di miliardi di vecchie lire a motivo dell'imponenza dell'edificio e delle numerose opere d'arte. Morello documenta la condizione reale di queste opere d'arte rispetto alle immagini del progetto. Intervistato il sindaco che descrive come purtroppo fu sovradimensionato il bisogno effettivo della città di un Palazzo di Giustizia così grande. Direttamente dal web è il momento dei video comici postati. Le gaffe del Ministro Minnitti, durante un convegno, sono il soggetto del servizio successivo. Eugenio il Genio si occupa ancora delle polemiche sulle modalità di voto che riguardano il reality L'Isola dei Famosi, dopo l'ultima puntata dello show. Con la comicità dell'inviato di Striscia dipinto di blu, si vede come è possibile manipolare il tele voto. Un video comico con tutte le voci degli inviati di Striscia ironizza sulle nuove procedure di volo dettate da Trump. Un filmato di repertorio ci fa rivedere una vecchia intervista di Michele Emiliano, quando l'allora sindaco di Bari intervenne in un programma comico.

Si passa alla rubrica di Cristiano Militello che riprende i cartelli, le insegne e i segnali più ridicoli scovati in giro per l'Italia. Non mancano neanche oggi i cognomi, dal significato che sembra abbinato, su alcuni citofoni. Luciano Moggi radiato a vita non poteva che attirare Valerio Staffelli con il mitico tapiro d'oro. Ieri protagonista di Fatti e Rifatti è Paola Barale. Dopo la promozione di alcuni spettacoli teatrali, i saluti dei due comici conduttori, ci danno appuntamento a questa sera su Canale 5.

