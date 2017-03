TEMPTATION ISLAND 4 / Anticipazioni: torna il reality show delle tentazioni, data e cast (oggi, 23 marzo)

Temptation Island 4, anticipazioni

TEMPTATION ISLAND 4, ANTICIPAZIONI: IL REALITY ESTIVO TORNA, ECCO CHI POTREBBE ESSERCI - La quarta edizione di Temptation Island si farà oppure no? Nonostante alcune recentissime voci avessero messo in dubbio la nuova messa in onda televisiva dello show, pare che il programma più bollente della televisione italiana, ci delizierà anche questo nuovo anno. Il programma estivo sembra quasi la "copia" di Uomini e Donne che, in vacanza per circa tre mesi, non lascia mai i suoi fan orfani di gossip e dinamiche televisive. E così, anche la quarta stagione del reality tornerà prontamente in pista sempre con il valido supporto di Filippo Bisciglia, l'ex gieffino che viene tirato in ballo ogni estate per circa 4 settimane. In cosa consiste il format? C'è un detto che dice: "Squadra che vince non si cambia", ecco perché, anche le "regole" del gioco resteranno identiche. Sei coppie verranno divise in due villaggi distinti per essere rispettivamente tentate da dodici uomini e dodici donne single, per un totale di 21 (interminabili) giorni di fuoco. Tra spiagge, mare cristallino, tintarelle e serate sotto le stelle, le coppie in gara metteranno in discussione i loro sentimenti confrontandosi con le quotidiane tentazioni che offriranno i tentatori e le tentatrici. Le riprese di Temptation Island, secondo le ultimissime anticipazioni, dovrebbero iniziare a fine maggio e il programma, come da tradizione, dovrebbe debuttare nelle ultime settimane di giugno così come è successo durante le ultime edizioni andate in onda. Non si conosce ancora la località prescelta per questa nuova edizione 2017 ma, dopo alcune indiscrezioni emerse in rete, pare proprio che questa nuova stagione presenterà ampio rinnovamento degli scenari e gli ambienti. Tra i possibili nomi del cast, si evidenzia quello di Federica Lepanto, ex gieffina che ha trovato l'amore tra le braccia di Gianfilippo. Per quanto riguarda le coppie nate da Uomini e Donne invece, si parla sempre più incessantemente di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, così come di Andrea Damante e Giulia De Lellis.

