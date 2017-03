THE VAMPIRE DIARIES 8 / Anticipazioni puntata 23 marzo 2017: qual è il vero piano di Seline?

The Vampire Diaries 8, in prima Tv assoluta su Premium Action

THE VAMPIRE DIARIES 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 23 marzo 2017, Premium Action trasmetterà un nuovo episodio di The Vampire Diaries 8, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Coming Home Was a Mistake". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: nel passato, Sybil (Nathalie Kelley) e la sorella si trovano nei boschi, dove la prima racconta la storia di Cade (Wolé Parks), il primo degli stregoni. Dopo aver tolto il male da tante persone del suo villaggio, venne preso di mira a causa della sua bontà e solo allora conobbe la vera malvagità dell'essere umano. Nel presente, Damon (Ian Somerhalder) continua ad eseguire quelli che crede siano gli ordini di Sybil, spingendo un uomo a darsi fuoco da solo. Stefan (Paul Wesley) e Alaric (Matthew Davis) torturano invece Sybil con il diapason per ottenere delle informazioni sull'oggetto magico e sul controllo di Damon. La Sirena inizia così a raccontare la sua storia, a partire dai suoi poteri mentali ed alla repressione del suo popolo. Poteva contare su un'unica persona, che non la faceva sentire sola. Anche se non sono vere sorelle, il loro legame diventa così stretto che rimarrà forte nei secoli. Sybil annuncia quindi che la sorella farà di tutto per liberarla. Nel frattempo, Seline (Kristen Gutoskie) sorprende Georgie (Allison Scagliotti) mentre cerca di intrufolarsi in casa e la blocca quando cerca di portare via un diario antico di Alaric, ma la situazione si inverte. Damon invece prende di mira Peter (Joel Gretsch), il titolare dell'officina, perché Sybil vuole un cimelio della sua famiglia, che tuttavia non sa quale sia. Nel passato, Sybil e la sorella si trovano in difficoltà per l'assenza di cibo e vestiti ed una delle due scende a compromessi, grazie alla sua inclinazione verso la malvagità. Nel presente, mentre Sybil fa notare a Stefan la similitudine fra la storia e la sua vita, Damon scopre che Peter sta assumendo della verbena e lo uccide, ma Matt (Zach Roerig) spara al vampiro: l'uomo sul pavimento è il padre. Per impedire che muoia a causa della ferita, lo convince a bere il sangue di Damon, ma senza spiegargli molto. Intanto, Georgie chiude Alaric nei sotterranei, mentre Sybil riprende la sua storia, confessando di aver nutrito la sorella grazie a dei marinai naufragati nelle vicinanze. Per mostrargli ciò che ha vissuto, Sybil proietta Stefan nella grotta del passato e gli chiede di decidere chi delle due Sirene lo rappresenta. Damon rivela invece a Matt, sotto tortura, di aver ucciso Tyler (Michael Trevino) il giorno precedente, solo per provocare la sua rabbia. Nei sotterranei, Alaric sfrutta le sue conoscenze per crearsi un varco, ma per rimanere immune al canto della Sirena, è costretto a perforarsi i timpani. Stefan scopre invece che la sorella di Sybil è Seline. Dopo aver capito che Stefan merita la verità, Sybil rivela di essere caduta nella disperazione e che le sue preghiere vennero ascoltate da Cade. Seline strinse un patto con quest'ultimo, accettando di servirlo in cambio dell'immortalità per entrambe e donandogli le anime malvage in modo che le confinasse all'Inferno.

THE VAMPIRE DIARIES 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 23 MARZO 2017, EPISODIO 5 "COMING HOME WAS A MISTAKE" - Matt informa gli amici della morte di Tyler e decidono di seppellirlo, ma vengono accolti da Damon. Matt scopre così che prima di morire, l'amico era in cerca di una Sirena di nome Seline grazie all'aiuto di Virginia. Intanto, Seline spiega alle gemelle cos'è la morte grazie alla storia di Cade, mentre Damon chiede a Sybil di liberarlo dal suo controllo mentale, ma senza successo. Dopo essere rimasto sconvolto di non aver mai agito sotto il suo totale dominio, viene tramortito da Caroline prima di avvicinarsi a Stefan e lo rinchiudono nella bara in attesa di scoprire come uccidere le Sirene. Non appena la Armory viene lasciata incustodita, Sybil riesce a fuggire, ma Bonnie usa più tardi una candela magica per mantenere in vita Enzo. Dopo aver scoperto la verità su Seline, Alaric e Caroline si precipitano a casa, solo per scoprire che le gemelle sono sparite con un disegno su di Elizabeth, Seline, Jo e Cade.

