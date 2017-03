Tara Gabrieletto / L'ex di Uomini e Donne operata d'urgenza per dei noduli al petto: "Sono andata nel panico"

tara gabrieletto

Uomini e Donne, grande paura per Tara Gabrieletto: la moglie di Cristian Gallella operata per dei noduli al petto - Un periodo difficile quello appena trascorso per Tara Gabrieletto. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi moglie del tronista Cristian Gallella ha svelato nel corso di un'intervista a Nuovo di aver avuto importanti problemi di salute: "Soffrivo di coliche renali, così ho deciso di sottopormi a un check-up. - ha esordito Tara - Ho poi scoperto di avere parecchi noduli al petto. Mi sono preoccupata e quando ho ritirato il referto mi sono fatta prendere dal panico. Ho subito chiamato Cristian e insieme abbiamo chiesto diversi pareri". Sono stati giorni di grande paura per la Gabrieletto che da tempo non vediamo in tv probabilmente proprio per queste motivazioni. Il noto volto di Uomini e Donne ha inoltre aggiunto di aver voluto togliere le cisti per prevenzione, visto che "nella mia famiglia, purtroppo, si sono verificati diversi casi di tumore". Cristian è stato sempre al suo fianco, ma è proprio dai problemi di salute di Tara che è sorta una decisione molto importante.

Tara Gabrieletto, dopo un periodo difficile pronta ad allargare la famiglia con Cristian Gallella - "Vogliamo allargare la famiglia ma ci siamo dovuti fermare per il problema di salute di Tara. Dopo la sua convalescenza torneremo a lavorarci" ha infatti dichiarato nell'intervista Cristian Gallella, rispondendo anche ai tantissimi fan curiosi di sapere quando per la coppia arriverà il primo bebè. Cristian e Tara sono diventati marito e moglie lo scorso due settembre e hanno poi deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per avviare nuovi progetti che li hanno portati a trasferirsi a Roma. Dopo cure adeguate, ora Tara Gabrieletto sta bene e riprende in mano la sua vita dopo la tensione e la paura causata da questi problemi di salute; e chissà che proprio tra qualche mese e dopo questo periodo così difficile non arrivi dalla coppia la lieta e attesissima notizia: l'arrivo del primo figlio.

