The Originals 3 / Lucien si trasforma in Bestia e uccide Finn! Anticipazioni puntata 23 marzo 2017

The Originals 3, in prima Tv su La5

THE ORIGINALS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella terza serata di oggi, giovedì 23 marzo 2017, La5 trasmetterà un nuovo episodio di The Originals 3, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il 17°, dal titolo "Da solo con tutti". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: i fratelli Michaleson sospettano che Finn (Casper Zafer) sia ritornato in vita grazie a Davina (Danielle Campbell) ed alla resurrezione di Kol (Nathaniel Buzolic). Freya (Riley Voelkel) è felice di avere di nuovo l'occasione per unire la famiglia, ma Kol è ancora adirato con il fratello per gli eventi precedenti. Intanto, Sofya (Taylor Cole) aggredisce Vincent (Yusuf Gatewood) e gli ruba il proiettile in grado di uccidere gli Originali, mentre Klaus (Joseph Morgan) e Hayley (Phoebe Tonkin) si trovano in viaggio con la figlia, diretti il più lontano possibile dalla città. Lungo il tragitto, sccoprono da Hollis (Dan Martin) che la giovane Kayla (Amber Midthunder), una licantropa per la quale l'Ibrida prova un particolare affetto, ha attivato il gene licantropo ed ha uisos un uomo. Hayley decide quindi di fermarsi ad aiutarla. Josh (Dan Martin) invece fa notare a Marcel (Charles Michael Davis) che da quando è salito sul trono della Strige non si occupa più del quartiere, ma il vampiro gli assicura che l'organizzazione se ne andrà una volta ottenuto il proiettile. Poco dopo, scoprono che sul deepweb è comparsa un'asta, indetta da Sofya, che riguarda proprio l'oggetto e Marcel vince grazie ad un'offerta libera della Strige. Intanto, Klaus e Hayley discutono dell'egoismo e di ciò che è meglio fare in una situazione d'emergenza, soprattutto quando i loro affetti sono in pericolo. Marcel invece invia Josh al posto suo a ritirare il proiettile, ma Sofya capisce l'inganno e dà ordine di attaccare. L'azione verrà fermata dall'arrivo di Marcel e Vincent, che si prenderanno anche il proiettile. Nello stesso momento, Davina e Kol si stanno lasciando andare ad un momento di passione, ma la furia omicida del vampiro rischia di prendere il sopravvento. Più tardi, Elijah (Daniel Gillies) suggerirà a Kol di lasciare che Finn diventi mortale, anche se stregone, in modo che non possa fare del male, ma il fratello crede che non sia una punizione sufficiente. Furiosa, Davina maledirà in seguito Finn e vincola il suo spirito al corpo, in modo che la sua natura di vampiro sia eterna, ma viene attaccata. Kol interviene in aiuto della strega, ma Elijah impedisce che accada il peggio. Dopo aver ottenuto il proiettile, l'Originale è pronto a distruggerlo, ma alla fine intuisce che potrebbe fargli comodo in futuro. Molte ore dopo, Sofya confabula con Lucien (Andrew Lees), il suo vero padrone, che diventa il nuovo proprietario del proiettile. Ora il suo piano si potrà concludere, grazie anche a Freya.



THE ORIGINALS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 23 MARZO 2017, EPISODIO 17 "DA SOLO CON TUTTI" - Dopo aver rapito Freya, Lucien costringe Vincent ad accedere al potere degli Antenati per creare un elisir in grado di dargli l'immortalità. Più tardi Vincent incontrerà Davina di nascosto, a cui riferirà tutto e che riuscirà a localizzare Freya e Lucien. Gli Originali sono quindi pronti per raggiungere Mystic Falls, ma prima Hayley e Klaus faranno una scoperta macabra in un laboratorio. Freya invece continua a rifiutarsi di eseguire gli ordini di Lucien, ma il vampiro è in grado di usare metodi molto convincenti. Una volta a Mystic Falls, gli Originali vengono fermati da Matt Donovan, che non apprezza di vedere ancora vampiri nella sua città. Pur di toglierseli dai piedi, decide tuttavia di aiutarli. Ottenuto il siero, Lucien prerpara due fiale e poco dopo viene attaccato dai Mikaelson, che si avvalgono dell'aiuto di Matt per uccidere il vampiro. Quest'ultimo tuttavia non viene scalfito e anzi si fionda su Finn e lo morde. Intanto, Klaus viene avvisato dell'accaduto e torna in città per aiutare il fratello, ma...

