Tomas Milian è morto / 'Er Monnezza' ci lascia a 84 anni (Oggi, 23 marzo)

Tomas Milian è morto, Er Monnezza e l'ispettore Nico Giraldi ci lascia a 84 anni - Tomas Milian ci ha detti addio. L'attore il cui vero nome è Tomás Quintin Rodriguez è morto ieri a Miami all'età di 84 anni. Tomas era nato nel piccolo villaggio cubano di Marianao, nei pressi de L'Avana, il 3 marzo 1933 ma da tanti anni viveva negli Usa ma grande è stata la sua notorietà anche in Italia. Nonostante nel corso della sua carriera abbia lavorato con grandi autori come Visconti, Maselli, Antonioni, Pasolini e Lattuada, l'attore è ricordato soprattutto per la sua partecipazione in film western e in quelli polizieschi, in particolare quello in cui impersonava l'ispettore Nico Giraldi. Uno dei suoi ruoli di maggior successo e maggiormente ricordati dal pubblico è sicuramente quello del romano e poco onesto Sergio Marazzi detto Er Monnezza. La sua carriera è stata costellata di successi anche nel cinema anglosassone, basti pensare alla partecipazione a pellicole firmate da Oliver Stone, Steven Spielberg e Steven Soderbergh.

