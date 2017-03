Twin Peaks/ Revival top secret per tutti, anche per gli attori! David Lynch si tiene lontano dagli spoiler

Twin Peaks

TWIN PEAKS, TOP SECRET IL REVIVAL A DUE MESI DALLA MESSA IN ONDA - Il 21 maggio si avvicina e con esso anche il debutto del revival di Twin Peaks, o se volete la sua terza stagione. Showtime sta scandendo i giorni con featurette, poster promozionali, strani tweet e addirittura dei cartelloni pubbliciati con tanto di crostata di ciliegia, ma quello che oggi attira l'attenzione di tutti è la missione anti spoiler messa in atto da David Lynch. Sembra proprio che il nostro genio abbia deciso bene di tenere ben segreto quello che succederà nei nuovi episodi della serie mettendo in atto una serie di accorgimenti che stanno tenendo tutti sulle spine. Secondo i rumors i membri del cast hanno scoperto del revival dai giornali e da un laconico "ci vediamo sul set, no?".

We’re thinking we’re gonna have quite a story to tell when #TwinPeaks returns in 2 MONTHS! pic.twitter.com/sBfgdpXnZr — Twin Peaks (@SHO_TwinPeaks) 21 marzo 2017

A questo sono seguiti altri accorgimenti a cominciare dal fatto che i copioni sono stati oscurati in modo tale che gli attori non sappiano le battute dei loro colleghi e, quindi, la trama completa. I copioni sono stati inviati in forma cartacea e quindi niente pc e nessuno degli attori ha conosciuto in anticipo la location delle riprese. Ciliegina sulla torta? Proprio per portare a termine la sua missione sembra che David Lynch abbia chiesto alla produzione e alla rete di non rilasciare alcun trailer prima della messa in onda. L'hype dei fa non fa altro che salire mentre anche il pubblico italiano avrà modo di vedere la serie quasi in contemporanea Usa su Sky Atlantic dove andrà in onda dal 22 maggio in prima serata.

