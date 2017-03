UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni puntata 23 marzo: dov'è finito Vittorio? La preoccupazione dilaga

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 MARZO: VITTORIO TORNA A CASA? - Rai 3 trasmetterà questa sera una nuova puntata di Un posto al sole caratterizzata dalle conseguenze della morte di Antonio. Saranno in molti a dover affrontare la verità di quell'omicidio, a partire da Vittorio, unico testimone del pestaggio di Luca ai danni del figlio di Iolanda. Preoccupato delle ritorsioni del poliziotto, il giovane Del Bue ha deciso di lasciare Palazzo Palladini e oggi la sua famiglia e i suoi amici saranno sconvolti di fronte a questa decisione. Guido e Assunta saranno uniti come non accadeva da tempo e il fatto non piacerà affatto a Mariella, preoccupata di un possibile ritorno di fiamma tra il compagno e la sua ex moglie. Ornella potrebbe finire nei guai a causa dell'intervista rilasciata alla radio ma ciò non basterà per farla tornare indietro sui suoi passi: al contrario, la dottoressa Bruni resterà fermamente convinta che Luca non abbia raccontato la verità sulla morte di Antonio. E le occasioni di incontro tra Ornella e Luca non saranno finite qui! Silvia ha deciso di aiutare Andrea, scrivendo la recensione delle sue foto, ma non tutti saranno d'accordo su quanto da lei scritto. Al contrario, le due didascalie troveranno delle critiche impreviste...

© Riproduzione Riservata.