UNA VITA/ Anticipazioni puntata spagnola 24 marzo: Fernando e Teresa finalmente felici?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 24 MARZO: FERNANDO E TERESA SUPERANO I PROBLEMI? - L'ultima settimana di programmazione di Una vita in Spagna si chiuderà all'insegna di una apparente buona notizia. Dopo avere rifiutato lungamente il marito, a causa della sua tristezza per la morte di Mauro, Teresa si renderà conto di non potere andare troppo oltre e di dover assecondare i suoi doveri di moglie. Sarà per questo che deciderà di condividere per la prima volta il suo letto con Fernando, ma siamo davvero certi che questa sarà la fine di tutti i loro problemi? Non possiamo infatti dimenticare che nelle ultime puntate il marito di Teresa si è avvicinato pericolosamente a Cayetana, arrivando persino a scambiare insieme a lei più di un bacio appassionato. E sebbene poi se ne sia pentito, è davvero difficile credere che la dark lady della telenovela spagnola possa lasciar perdere la sua vendetta nei confronti dell'amica. Nel frattempo continuerà a tenere banco il grande punto interrogativo relativo alle sorti di Mauro: è morto davvero o si è trattato solo di finzione?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 24 MARZO: CELIA E FELIPE SEPARATI - Tra le tante coppie che abitano il palazzo di Acacias 38, ve ne sarà una che arriverà definitivamente al capolinea nella puntata di Una vita di domani. Si tratterà di Celia e Felipe, da tempo protagonisti di una crisi apparentemente insanabile. Il tradimento con Huertas non è andato già alla madre di Tano che a sua volta si è rifatta gli occhi con Cruz, un misterioso ladro che ha causato diversi cercando di rapinare il palazzo. Consapevole di non provare per il marito i sentimenti di un tempo, Celia giungerà alla conclusione di voler chiudere sempre con questo rapporto, chiedendo l'annullamento del matrimonio. Grazie all'aiuto di Consuelo, domani l'approvazione verrà ottenuta e Celia e Felipe apprenderanno di non essere più sposati, né davanti alla Legge né tanto meno davanti a Dio. Decideranno quindi che è giunto il momento di separarsi, continuando ognuno per la propria strada. Ma questo allontanamento durerà a lungo?

© Riproduzione Riservata.