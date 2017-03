UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Juliana è guarita, potrà essere felice insieme a Leandro?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 23 MARZO: JULIANA E' GUARITA - Buone notizie arrivano oggi per i telespettatori di Una vita, la telenovela in programma su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:10. Juliana apprenderà gli esiti degli esami ai quali si è sottoposta e scoprirà di essere completamente guarita dal coagulo che in passato non le aveva dato scampo. Si tratterà della migliore novità possibile per colei che in passato aveva posto fine alla sua relazione con Leandro proprio per non far soffrire l'amato. Ma ora il suo ritrovato stato di salute cambierà tutto e la prima a scoprire questa bella notizia sarà Teresa: alla maestra Juliana rivelerà di avere ritrovato la gioia di vivere e di avere solo un sogno per il futuro ovvero essere felice a fianco dell'unico uomo che abbia mai amato: Leandro! Con questi presupposti, il ritorno di fiamma tra questa bella coppia sarà inevitabile: dopo tante delusioni, Leandro riaccoglierà l'amata Juliana nella sua vita?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: PROPOSTA SHOCK PER HIBIBA - Nelle puntate spagnole di Una vita, Leonor ha fatto ritorno a casa in compagnia di Hibiba, una misteriosa donna di colore. Quest'ultima è stata l'unica ad aiutarla nel momento di difficoltà e la giovane Hidalgo le è molto grata: non solo l'ha accolta come una vera eroina nella sua casa, ma le ha anche fatto preparare nuovi abiti che le hanno permesso di presentarsi in quartiere come una donna ricca e rispettabile. Ma le buone notizie per Hibiba non finiranno qui: dalle anticipazioni relative agli episodi iberici apprendiamo che Leonor avrà per l'amica una proposta davvero sensazionale ovvero condividere le sue quote delle miniere d'oro. Ricordiamo infatti che dopo la morte di Maximiliano, Rosina e la figlia avevano appreso di essere due donne molto ricche, in quando il defunto possedeva niente meno che delle miniere d'oro! Leonor si preparerà quindi ad una mossa davvero sorprendente, ma come reagirà Rosina?

