UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione: Mattia e Mariano si dichiarano per… (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: MARIANO E MATTIA PRENDONO POSIZIONE E SI SCHIERANO DALLA STESSA PARTE - Ieri pomeriggio si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne con protagonisti Desirèe Popper, Luca Onestini, Rosa Perrotta e Marco Cartasegna. Nuove dinamiche ed emozionanti accadimenti, hanno fatto da cornice alla nuova registrazione che vedremo in onda su Canale 5 nel corso delle prossime settimane. Mariano Catanzaro in trasmissione ha palesato la sua volontà di corteggiare solo la Popper (il corteggiatore ha espresso nuovi dubbi sulla conoscenza tra Rosa ed Alex). Ancora lacrime e sconforto per Giulia Latini dopo la passata puntata ed il bacio tra Luca e Soleil. Il tronista l'ha raggiunta dietro le quinte facendole ritrovare anche il sorriso. Anche Marco ha raggiunto Soleil nel backstage chiedendole conto e ragione del bacio visto con Luca durante il precedente appuntamento televisivo. La Sorge evidenzia la chimica per Luca e l'assenza di sensazioni con Marco e, di ritorno in studio i due tronisti battibeccano aspramente. In esterna, per convalidare la tesi della "chimica", Luca e Soleil si scambiano il nuovo passionale bacio. L'esterna tra Giulia e Luca invece non si conclude affatto bene ma la ragazza non riesce a mettere da parte la sua insofferenza e riceve anche il sostegno da parte di Jack Vanore. Nel frattempo Mattia continua ad uscire con entrambe le troniste che non perdono l'occasione per punzecchiarsi anche in studio: come finirà? L'esterna con Desirèe è andata decisamente meglio rispetto alle sue aspettative mentre con Rosa, non si sono risolti i suoi dubbi. "Si prendesse l’altra e la finisse", chiosa quindi Tina dopo l'ennesimo sfogo del ragazzo sulla questione legata a Rosa ed Alex. Dopo la nuova discussione, Maria mette la parola fine alle polemiche affermando che Mattia voleva dichiararsi solo per una: Desirèe! Questa presa di posizione però, impensierisce molto Rosa che avrebbe preferito che il ragazzo palesasse subito la sua preferenza invece di girarci intorno. La nuova stagione del trono classico, si sta lentamente muovendo verso il chiaro registro delle polemiche tra tronisti: funzionerà?

© Riproduzione Riservata.