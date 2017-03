UOMINI E DONNE/ Trono Over: Gemma vuole Marco, strategia per dimenticare Giorgio?

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, TRONO OVER: GEMMA VUOLE MARCO SOLO PER DIMENTICARE GIORGIO? - Gemma Galgani è nuovamente al centro dello "scandalo": per quale motivo? La dama più amata del trono over di Uomini e Donne, vuole riconquistare a tutti i costi Marco Firpo. Lo scorso martedì 21 marzo, si sono registrate presso gli Studi Elios di Roma, le nuove dinamiche di dame e cavalieri senior e, tra i vari sviluppi sentimentali, le "storie" di Gemma hanno nuovamente catturato l'attenzione. La Galgani infatti, è intenzionata come non mai a rubare nuovamente il cuore di Marco Firpo e, per farlo, ha deciso di organizzare una sorprendente esterna in una casetta sopra un albero. La "coppia", immersa tra la natura paradisiaca, ha vissuto una cena romantica tra il silenzio e la pace e, durante il corso di quella occasione, Marco ha perfino baciato la Gemma: sta tornando l'amore? Per Firpo questi avvicinamenti rappresentano solo dei gesti amichevoli, mentre Gemma confessa di avere ricevuto attenzioni, coccole e baci anche durante il viaggio di ritorno a telecamere spente. Sempre secondo il cavaliere genovese, nonostante il feeling e l'apparente attrazione, i due comunque non potrebbero mai funzionare come coppia. Gemma sostiene che l'uomo sia semplicemente frenato dalle incertezze ma, dopo il loro riavvicinamento, afferma anche di avere tutte le intenzioni per poterlo riconquistare: lei vuole lui! Tina Cipollari e Gianni Sperti però, hanno avuto modo ancora una volta di scagliarsi contro la dama torinese accusandola di vivere degli amori adolescenziali e, proprio per questo, hanno tirato in ballo anche la lettera scritta da Gemma durante lo speciale di Uomini e Donne. In quella occasione infatti, proprio la Galgani aveva scritto delle parole molto forti nei confronti di Giorgio Manetti e, tra i due, dopo alcune chiacchiere chiarificatrici, c’era perfino stato un bacio. A questo punto, viene da chiederci cosa sia cambiato nel cuore della Galgani in così poco tempo: Marco è solo un modo per sostituire Giorgio e poterlo dimenticare? Staremo a vedere come si evolverà l’intera faccenda…

© Riproduzione Riservata.