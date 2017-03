Uomini e Donne Oggi/ Anticipazioni: quale Trono va in onda? Trono Over, malore per Anna dopo l'addio di Nino!

nino e anna trono over

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Over: continua lo scontro tra Nino e Anna ma finisce male (23 marzo 2017) - Anche oggi va in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne che riparte dal no dato da Valentina a Sossio e che arriva al piccolo malore di Anna dopo la rottura con Nino. I due si sono avvicinati per la preparazione del ballo per lo Speciale di sabato scorso, ma lei non se la sente di frequentarlo. Intanto anche Gemma e Marco hanno ballato insieme e oggi, a grande richiesta, i due si esibiscono nuovamente sulle note di Pulp Fiction. Si fa avanti e si torna a parlare della storia tra Nino ed Anna. La scorsa settimana tra loro è finita male e dopo la puntata Anna ha avuto un duro sfogo durante il quale, tra le lacrime, dichiarava di non capire più lui chi fosse. Oggi Nino entra in studio e la saluta comunque affettuosamente, gli animi sono tesi e lui ammette di averle parlato perchè non voleva stesse male. Anna però è molto ferita dal fatto che lui abbia detto alla redazione di voler chiudere con lei così ha inizio un nuovo scontro in studio.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Over: Anna si sente male e lascia lo studio, Nino vuole chiudere la storia - Nino riapre le sue accuse, dichiarando che con lui è stata fredda ed egoista quando per stare bene serviva solo che lei gli desse delle certezze. Sossio torna all'attacco e lo accusa duramente per quelle che lui ritiene delle bugie, Anna lo appoggia e così anche Gianni Sperti che crede che Nino abbia messo in piedi un piano perverso. Maria De Filippi prende la parole e dichiara che a questo punto tutto finisce qui; Gianni lo accusa nuovamente di avere girato la frittata e di essersi voluto pulire la faccia davanti al pubblico accusando la dama, che appare molto provata. Gianni allora fa ballare Anna che alla fine lascia lo studio perché dichiara di stare male, così Valentina la raggiunge. Dopo qualche minuto la discussione riprende perchè Maria cerca di ricostruire con Nino quello che è accaduto con Anna e gli fa notare che proprio l'essersi sentita male ora è prova del suo interesse. "Sei pronto ad accettarla così com'è?" chiede la conduttrice a Nino che tuttavia risponde "No, solo se è pronta a cambiare potrei provare".

© Riproduzione Riservata.