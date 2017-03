AL BANO MALORE/ Come sta? Romina Power non ci sta, “non è colpa mia!” (ultime notizie)

Al Bano Carrisi malore, come sta? (LaPresse)

AL BANO MALORE, RICOVERATO: COME STA? ROMINA POWER NON CI STA, “NON È COLPA MIA” (ULTIME NOTIZIE) - Un affondo chiaro, deciso e senza appelli, anche se lascia comunque delle “zone grigie” Romina Power nel rispondere alle critiche subite dopo il malore di Al Bano da non precisate trasmissioni televisive (la Vita in Diretta? Pomeriggio 5?). Un lungo post, riportato dal Il Tempo, che spiega come Romina Power non abbia alcuna intenzione di passare come la causa del malore e dell’attacco ischemico di Al Bano Carrisi. «Vi prego di riflettere bene - ha scritto ieri l'ex moglie di Al Bano - prima di fare commenti sulla mia persona, manipolati dalla sete di gossip. Con le vostre insinuazioni, dicendo che sono io la causa del malore di A Bano, facendo un danno alla mia immagine, non ci guadagnate in audience e certamente non aiutate lui a guarire». Secondo l’ex moglie ancora molto legata al cantante di Cellino San Marco - che per forza di cose ha dovuto interrompere il tour in giro per il mondo proprio con Al Bano - la famiglia “allargata” dei Carrisi è tutt’altro che divisa, da Loredana Lecciso a tutti i figli fino alla prima e indiscutibile unica moglie di Al Bano, la bella Romina. «Nella nostra famiglia regna solo armonia sia sul palco, che altrove. Al Bano ora è circondato dall'affetto di tutti i suoi figli ed in questo momento così delicato ha bisogno solo di calma per poter guarire. Non certo di trasmissioni dove si cerca di fare del gossip anche intorno ad una faccenda grave di salute, com'è capitato a lui». Chiede rispetto Romina Power, lo chiede per la famiglia e soppiatto per lui, il cantante pugliese più amato dal pubblico; «abbiate rispetto per una famiglia che in questo momento difficile pensa solo alla pronta guarigione di Albano».

ALBANO, MALORE IN VIAGGIO RICOVERATO, COME STA? IL SALUTO DI FIORELLO (ULTIME NOTIZIE) - All’Edicola Fiorello (giunta alla seconda puntata della nuova stagione) hanno salutato il buon Al Bano Carrisi dopo il malore avuto in questi giorni e il forte spavento per il timore di ripercussioni più gravi a soli due mesi dal doppio infarto procurato a dicembre. Lo showman siciliano in coppia con Stefano Meloccaro ha voluto dare la notizia di Al Bano nella nuova rubrica dell’edicola “le buone notizie” e con la solita ironia sagace e allegra ha ricordato così il cantante di Cellino San Marco: «caro Alba grandissimo che ti sei ripreso! Sei una corteccia durissima, tanto che sapete cosa ha detto subito? Che vuole tornare a cantare», racconta Fiorello verso il finire della puntata. «Ha talmente voglia di tornare a cantare che quando è stato male ed è stato prelevato dall’ambulanza, ha fatto lui la sirena con la sua voce! Ninooooo-ninoooo». Risate, saluti e baci per il buon Al Bano con l’amico Fiorello che sarà riuscito sicuramente a strappare un sorriso dalle parti di Lecce dove è ricoverato il compagno di Loredana Lecciso.

ALBANO RICOVERATO DOPO MALORE, COME STA? L’INVIATA RAI LAMENTA LA CATTIVERIA SOCIAL - Al Bano è ricoverato in ospedale e purtroppo il web non emana solo grande affetto e auguri di pronta guarigione al cantante: poche ore fa Barbara Di Palma, inviata Rai per la Vita in Diretta, ha scritto un post su Instagram in cui ha commentato gli ultimi “sproloqui” social dopo il malore del cantante di Cellino San Marco. In questi giorni la ex vice Miss Italia è inviata presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce per seguire da vicino le evoluzioni e le condizioni di salute di Al Bano: «Stavo leggendo i commenti che le persone hanno lasciato sulla pagina facebook della Vita in diretta riguardo agli aggiornamenti sulla salute di Albano», scrive la Di Palma. «Sono schioccata dalla cattiveria della gente, dal loro modo di leggere le parole e le notizie in modo così distorto. È veramente molto molto triste», ha chiosato l’inviata dopo i tantissimi commenti di affetto e purtroppo gli altrettanti commenti maligni, importuni e offensivi. La stessa inviata giusto due giorni fa si era commossa in diretta sul programma di Rai 1 quando aveva raccontato dell’invito di Al Bano a salutarla personalmente in camera d’ospedale. «Ha saputo che ero qui fuori e ha deciso di invitarmi a salire in camera per un saluto. Io mi sono davvero emozionata moltissimo perchè come sapete, io gli voglio bene. Dopo questo nuovo ricovero ho avuto davvero paura, come tutti, che potesse succedere qualcosa di grave», ha detto in diretta a Marco Liorni e Cristina Parodi.

