AMICI 16 / Serale 2017, i ballerini dei Blu in crisi: la critica di Peparini (Oggi, 24 marzo)

AMICI 16, SERALE 2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: GIULIANO PEPARINI CRITICA ANDREAS, VITTORIA E COSIMO – Manca solo un giorno alla messa in onda del primo serale di Amici 16 e sale l’ansia non solo tra gli allievi ma anche tra i fans. Elisa, coach della squadra blu e Morgan, coach della squadra bianca, con la collaborazione di Veronica Peparini e Rudy Zerbi da una parte e di Boosta e Alessandra Celentano dall’altra, stanno preparando i propri allievi che avranno il compito di conquistare i favori dei giudici Ermal Meta, Eleonora Abbagnato, Daniele Liotti e Ambra Angiolini. Le prime esibizioni saranno fondamentali per conquistare la giuria e mostrare il proprio talento. La scuola per i dodici allievi ammessi al serale sta diventando così sempre più dura. In vista del debutto in prima serata, i più in difficoltà sembrano essere i ballerini dei Blu. Durante le prove, il direttore artistico del serale di Amici 16 ha spronato Cosimo, Vittoria e Andreas a mettersi in gioco, a prendersi in giro e di esagerare nei movimenti. "Non abbiate paura di essere comici o ridicoli", ha detto loro il direttore artistico che sta curando tutte le coreografie del serale. Non sarà un compito facile per i ballerini dei blu che dovranno scontrarsi con quelli che sono definitivi due dei migliori talenti danzanti di Amici 16 ovvero Sebastian e Oliviero.

